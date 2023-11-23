У Харкові та області шукатимуть "ухилянтів" у розважальних закладах, — ОВА (фото)

Голова ОВА Олег Синєгубов заявив про необхідність співпраці ТЦК і СП з усіма відповідними органами і службами.

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У Харкові та Харківській області співробітники Територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки посилять перевірку документів у чоловіків призовного віку в розважальних закладах. Про це написав голова Харківської обласної державної адміністрації Олег Синєгубов у своєму Telegram-каналі 22 листопада.

Олег Синєгубов повідомив, що під час засідання Ради оборони Харківської області було розглянуто питання, пов'язані з мобілізаційними процесами в регіоні. Він наголосив на необхідності спільної роботи різних відомств з Територіальними центрами комплектування та соціальної підтримки.

"Ми всі повинні розуміти — війна триває, ворог нікуди не подівся, тому оборона країни — наше спільне завдання", — написав чиновник.

За словами голови Харківської ОВА, у розважальних закладах регіону необхідно "посилити перевірку наявності військово-облікових документів". Водночас він наголосив, що мобілізаційні заходи мають відбуватися виключно в межах чинного законодавства України.

Засідання Ради оборони Харківської області Засідання Ради оборони Харківської області Засідання Ради оборони Харківської області Засідання Ради оборони Харківської області

Нагадаємо, 20 листопада народна депутатка від "Слуги народу" Мар'яна Безугла назвала категорії громадян, які можуть втратити право на відстрочку. Йдеться про осіб, які мають право на відстрочку по догляду за особою з інвалідністю I та II, а також чоловіків, які здобувають другу або третю вищу освіту з метою ухилення від служби в армії.

Раніше, 19 жовтня, на Харківщині суд ухвалив вирок чоловікові, який отримав повістку, проте відмовився від мобілізації. Його засудили до 3 років позбавлення волі.