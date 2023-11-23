В Харькове и области будут искать "уклонистов" в развлекательных заведениях, – ОВА (фото)

Глава ОВА Олег Синегубов заявил о необходимости сотрудничества ТЦК и СП со всеми соответствующими органами и службами.

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В Харькове и Харьковской области сотрудники Территориальных центров комплектования и социальной поддержки усилят проверку документов у мужчин призывного возраста в развлекательных заведениях. Об этом написал председатель Харьковской областной государственной администрации Олег Синегубов в своем Telegram-канале 22 ноября.

Олег Синегубов сообщил, что в ходе заседания Совета обороны Харьковской области были рассмотрены вопросы, связанные с мобилизационными процессами в регионе. Он подчеркнул необходимость совместной работы различных ведомств с Территориальными центрами комплектования и социальной поддержки.

"Мы все должны понимать — война продолжается, враг никуда не делся, поэтому оборона страны — наша общая задача", — написал чиновник.

По словам главы Харьковской ОВА, в развлекательных заведениях региона необходимо "усилить проверку наличия военно-учетных документов". При этом он подчеркнул, что мобилизационные мероприятия должны происходить исключительно в рамках действующего законодательства Украины.

Заседание Совета обороны Харьковской области Заседание Совета обороны Харьковской области Заседание Совета обороны Харьковской области Заседание Совета обороны Харьковской области

Напомним, 20 ноября народный депутат от "Слуги народа" Марьяна Безуглая назвала категории граждан, которые могут потерять право на отсрочку. Речь идет о лицах, имеющих право на отсрочку по уходу за лицом с инвалидностью I и II, а также мужчинах, которые получают второе или третье высшее образование с целью уклонение от службы в армии.

Ранее, 19 октября, в Харьковской области суд вынес приговор мужчине, который получил повестку, однако отказался от мобилизации. Его приговорили к 3 годам лишения свободы.