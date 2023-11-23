Шантаж і погрози: дії РФ у Чорному морі вже мають наслідки для всього світу, — Умєров

За словами глави Міноборони, противник продовжить атакувати кораблі під чужими прапорами доти, доки в нього буде така можливість. Домовлятися не має сенсу.

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Дії Росії в Чорному морі загрожують не тільки Україні, а й усьому вільному світу, тому настав час діяти. Про це заявив глава Міноборони Рустем Умєров під час виступу на засіданні Ради міністрів оборони Південно-Східної Європи 23 листопада.

За його словами, противник шантажує всю планету, тому українці змушені захищатися. У результаті це призводить до поразок Чорноморського флоту РФ.

"Ми знаємо, за що ми воюємо — за свободу, демократію, права людини, рівність, повагу до людської гідності та верховенство права. Наш ворог не має нічого з цього. І хоче, щоб ніхто не мав", — заявив Рустем Умєров.

Окремо він зазначив, що безпека в Чорному морі важлива для всіх, але Росія продовжує атакувати торговельні кораблі з прапорами інших держав і буде це робити доти, доки в них є така можливість.

Говорити з противником немає сенсу, адже всі домовленості не працюють, вважає глава Міноборони. Єдине, чого хоче домогтися зараз Кремль — терор, голод і нестабільність, але йому потрібно перешкодити. Для цього Захід повинен продовжувати постачання військової допомоги для ЗСУ.

"Тільки зазнавши поразки в Україні, Російська Федерація не зможе ніколи нікого шантажувати і нікому погрожувати. Майбутнє визначають дії. Своєю підтримкою України ви не тільки допомагаєте нам захистити наш народ і державу. Ви будуєте безпечне майбутнє для своїх громадян на покоління вперед", — підсумував Рустем Умєров.

Нагадаємо, 17 листопада повідомлялося, що у ВМС назвали кількість знищених українцями кораблів російського флоту. Виведення з ладу майже трьох десятків військових суден Росії, як зазначив речник Військово-Морських сил України, є гарним результатом для країни, у якої вкрали флот у 90-ті роки, пограбували у 2014 році та намагалися знищити у 2022-му.