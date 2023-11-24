Мобілізація в Україні: що робити, коли чоловіків силоміць забирають до ТЦК

Військовослужбовці ТЦК не мають права силоміць затримувати громадян, проте вони можуть виписати повістку особі, яка не надала документи для перевірки.

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Комендант Львівської області Тарас Грень заявив, що в разі виникнення конфліктної ситуації між представниками ТЦК та СП та військовозобов'язаними потрібно викликати поліцію. Про це він повідомив в інтерв'ю телеканалу НТА.

Він зазначив, що у Львівській області військовозобов'язані громадяни віком від 18 до 60 років повинні мати при собі військово-облікові документи та посвідчення особи. Натомість представники ТЦК та СП можуть перевіряти наявність цих документів та робити звірку даних. Проте військовослужбовці ТЦК не мають права силоміць затримувати громадян.

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Зі слів Греня, представники ТЦК та СП можуть виписати повістку особі, яка не надала документи для перевірки.

"Уповноважені особи ТЦК не мають функцій щодо затримання особи, притягнення до адміністративної відповідальності", — сказав Тарас Грень.

Він наголосив, що при виникненні конфліктних ситуацій варто викликати правоохоронні органи, які повинні сформувати ті чи інші документи, протоколи та реагувати відповідно до законодавства. Крім цього, він уточнив, що керівництво поліції Львівської області повинно розповісти, як повинна діяти поліція, прибувши за таким викликом.

Нагадаємо, 21 листопада у Львові у чоловіка з жінкою виник конфлікт із п’ятьма чоловіками у військовій формі. Зокрема, вони "запакували" чоловіка в автомобіль та поїхали. Наступного дня відреагували у Львівському ТЦК та СП, зокрема заявили, що перевірять причетність до інциденту працівників ТЦК.

21 листопада стало відомо, що у Львівській області представники ТЦК та СП отримали розширені повноваження. У наказі Львівської ОВА йдеться про те, що представники ТЦК та СП можуть здійснювати перевірку документів у військовозобов'язаних, а ті повинні мати при собі документи, що засвідчують особу та військово-облікові документи.