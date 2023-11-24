Мобилизация в Украине: что делать, когда мужчин силой забирают в ТЦК

Военнослужащие ТЦК не имеют права силой задерживать граждан, однако они могут выписать повестку лицу, которое не предоставило документы для проверки.

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Комендант Львовской области Тарас Грень заявил, что в случае возникновения конфликтной ситуации между представителями ТЦК и СП и военнообязанными нужно вызывать полицию. Об этом он сообщил в интервью телеканалу НТА.

Он отметил, что во Львовской области военнообязанные граждане в возрасте от 18 до 60 лет должны иметь при себе военно-учетные документы и удостоверение личности. Зато представители ТЦК и СП могут проверять наличие этих документов и делать сверку данных. Однако военнослужащие ТЦК не имеют права силой задерживать граждан.

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По словам Греня, представители ТЦК и СП могут выписать повестку лицу, которое не предоставило документы для проверки.

"Уполномоченные лица ТЦК не имеют функций по задержанию лица, привлечения к административной ответственности", — сказал Тарас Грень.

Он отметил, что при возникновении конфликтных ситуаций следует вызывать правоохранительные органы, которые должны сформировать те или иные документы, протоколы и реагировать в соответствии с законодательством. Кроме этого, он уточнил, что руководство полиции Львовской области должно рассказать, как должна действовать полиция, прибыв по такому вызову.

Напомним, 21 ноября во Львове у мужчины с женщиной возник конфликт с пятью мужчинами в военной форме. В частности, они "упаковали" мужчину в автомобиль и уехали. На следующий день отреагировали во Львовском ТЦК и СП, в частности заявили, что проверят причастность к инциденту работников ТЦК.

21 ноября стало известно, что во Львовской области представители ТЦК и СП получили расширенные полномочия. В приказе Львовской ОВА говорится о том, что представители ТЦК и СП могут осуществлять проверку документов у военнообязанных, а те должны иметь при себе документы, удостоверяющие личность и военно-учетные документы.