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Найсерйозніші бої: ЗМІ показали, який вигляд має передова в зимових умовах (фото)

Українські захисники на Донбасі
Фото: Sky News | Українські захисники на Донбасі

Західні журналісти побували в розташуванні трьох підрозділів ЗСУ, які утримують лінію фронту на Донбасі.

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Журналісти показали бійців 4-ої окремої танкової бригади, 2-го Інтернаціонального легіону та 12-ої бригади військ спеціального призначення, які зустрічають зиму на передовій лінії фронту. Про це повідомляє Sky News.

Українські захисники на Донбасі Fullscreen
Українські захисники на Донбасі

Три згадані підрозділи дислоковані на Донеччині, де тривають одні з найсерйозніших бойових зіткнень.

Українські захисники на Донбасі Fullscreen
Українські захисники на Донбасі
Українські захисники на Донбасі Fullscreen
Українські захисники на Донбасі
Українські захисники на Донбасі
Українські захисники на Донбасі

Нагадаємо, що, за словами ексміністерки оборони Анни Маляр, ЗСУ вже більше не наступають, а перебувають в обороні. Вона також розповіла про плани росіян. За її словами, з початку року окупанти чітко працюють по східному кордону. І неухильно, але з різним ступенем інтенсивності наступають на п'яти напрямках: Мар'їнка, Авдіївка, Бахмут, Лиман, Куп'янськ. Ці дії ЗС РФ не випадкові: таким чином вони готуються до наступного кроку.

Також повідомлялося, що через загрозу Кримському мосту Москва і Пекін обговорюють проєкт тунелю Росія-Крим. Журналісти опублікували інформацію з електронних листів від українських спецслужб, згідно з якою, китайська корпорація CRCC готова брати участь у проєкті. Водночас представники США вважають, що якщо Москва дійсно почне будівництво тунелю, то в умовах бойових дій ці роботи стануть легкою мішенню ЗСУ.