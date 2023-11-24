Найсерйозніші бої: ЗМІ показали, який вигляд має передова в зимових умовах (фото)

Західні журналісти побували в розташуванні трьох підрозділів ЗСУ, які утримують лінію фронту на Донбасі.

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Журналісти показали бійців 4-ої окремої танкової бригади, 2-го Інтернаціонального легіону та 12-ої бригади військ спеціального призначення, які зустрічають зиму на передовій лінії фронту. Про це повідомляє Sky News.

Українські захисники на Донбасі

Три згадані підрозділи дислоковані на Донеччині, де тривають одні з найсерйозніших бойових зіткнень.

Українські захисники на Донбасі Українські захисники на Донбасі

Нагадаємо, що, за словами ексміністерки оборони Анни Маляр, ЗСУ вже більше не наступають, а перебувають в обороні. Вона також розповіла про плани росіян. За її словами, з початку року окупанти чітко працюють по східному кордону. І неухильно, але з різним ступенем інтенсивності наступають на п'яти напрямках: Мар'їнка, Авдіївка, Бахмут, Лиман, Куп'янськ. Ці дії ЗС РФ не випадкові: таким чином вони готуються до наступного кроку.

Також повідомлялося, що через загрозу Кримському мосту Москва і Пекін обговорюють проєкт тунелю Росія-Крим. Журналісти опублікували інформацію з електронних листів від українських спецслужб, згідно з якою, китайська корпорація CRCC готова брати участь у проєкті. Водночас представники США вважають, що якщо Москва дійсно почне будівництво тунелю, то в умовах бойових дій ці роботи стануть легкою мішенню ЗСУ.