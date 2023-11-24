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Военный Фокус Российско-украинская война Битва за Донбасс

Самые серьезные бои: СМИ показали, как выглядит передовая в зимних условиях (фото)

Украинские защитники на Донбассе
Фото: Sky News | Украинские защитники на Донбассе

Западные журналисты побывали в расположении трех подразделений ВСУ, которые удерживают линию фронта на Донбассе.

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Журналисты показали бойцов 4-ой отдельной танковой бригады, 2-го Интернационального легиона и 12-ой бригады войск специального назначения, которые встречают зиму на передовой линии фронта. Об этом сообщает Sky News.

Украинские защитники на Донбассе Fullscreen
Украинские защитники на Донбассе

Три упомянутых подразделения дислоцированы в Донецкой области, где идут одни из самых серьезных боестолкновений.

Украинские защитники на Донбассе Fullscreen
Украинские защитники на Донбассе
Украинские защитники на Донбассе Fullscreen
Украинские защитники на Донбассе
Украинские защитники на Донбассе
Украинские защитники на Донбассе

Напомним, что, по словам экс-министра обороны Анны Маляр, ВСУ уже больше не наступают, а находятся в обороне. Она также рассказала о планах россиян. По ее словам, с начала года оккупанты четко работают по восточной границе. И неуклонно, но с разной степенью интенсивностью наступают на пяти направлениях: Марьинка, Авдеевка, Бахмут, Лиман, Купянск. Эти действия ВС РФ не случайны: таким образом они готовятся к следующему шагу.

Также сообщалось, что из-за угрозы Крымскому мосту Москва и Пекин обсуждают проект тоннеля Россия-Крым. Журналисты опубликовали информацию из электронных писем от украинских спецслужб, согласно которой, китайская корпорация CRCC готова участвовать в проекте. Вместе с тем представители США считают, что если Москва действительно начнет строительство тоннеля, то в условиях боевых действий эти работы станут легкой мишенью ВСУ.