Самые серьезные бои: СМИ показали, как выглядит передовая в зимних условиях (фото)

Западные журналисты побывали в расположении трех подразделений ВСУ, которые удерживают линию фронта на Донбассе.

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Журналисты показали бойцов 4-ой отдельной танковой бригады, 2-го Интернационального легиона и 12-ой бригады войск специального назначения, которые встречают зиму на передовой линии фронта. Об этом сообщает Sky News.

Украинские защитники на Донбассе

Три упомянутых подразделения дислоцированы в Донецкой области, где идут одни из самых серьезных боестолкновений.

Украинские защитники на Донбассе Украинские защитники на Донбассе

Напомним, что, по словам экс-министра обороны Анны Маляр, ВСУ уже больше не наступают, а находятся в обороне. Она также рассказала о планах россиян. По ее словам, с начала года оккупанты четко работают по восточной границе. И неуклонно, но с разной степенью интенсивностью наступают на пяти направлениях: Марьинка, Авдеевка, Бахмут, Лиман, Купянск. Эти действия ВС РФ не случайны: таким образом они готовятся к следующему шагу.

Также сообщалось, что из-за угрозы Крымскому мосту Москва и Пекин обсуждают проект тоннеля Россия-Крым. Журналисты опубликовали информацию из электронных писем от украинских спецслужб, согласно которой, китайская корпорация CRCC готова участвовать в проекте. Вместе с тем представители США считают, что если Москва действительно начнет строительство тоннеля, то в условиях боевых действий эти работы станут легкой мишенью ВСУ.