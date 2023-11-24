Из-за угрозы мосту: Москва и Пекин обсуждают проект тоннеля Россия-Крым, — WP

Журналисты получили от украинских спецслужб копии электронных писем, которые свидетельствуют, что китайская корпорация CRCC готова принять участие в проекте. В США считают, что если Москва действительно будет строить тоннель, то в условиях боевых действий роботы станут легкой мишенью для украинцев.

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Из-за украинских атак на Крымский мост российские и китайские бизнесмены, которые связаны с правительством, обсуждают планы строительства подводного тоннеля для соединения РФ с украинским Крымом. Об этом сообщает The Washington Post.

Согласно перехватам украинских спецслужб, которые получили журналисты, переговоры между Китаем и РФ состоялись в конце октября. Они спровоцированы беспокойством оккупантов относительно безопасности Крымского моста, который служил ключевым логистическим узлом для ВС РФ, но уже дважды был атакован Украиной. Мост остается уязвимой военной целью.

Отмечается, что переговоры подчеркивают решимость РФ сохранить свой контроль над Крымом, который был незаконно аннексирован в 2014 году, а также зависимость Москвы от Пекина, как источника глобальной поддержки.

Потенциальное строительство тоннеля столкнется с огромными препятствиями, говорят инженеры и официальные лица США. Работы таких масштабов будут стоить миллиарды долларов и продлятся годами. К тому же никто не строил таких проектов в зоне боевых действий. Также проект создаст значительные политические и финансовые риски для Китая, который не признал аннексию Крыма. К тому же китайские компании рискуют попасть под экономические санкции США и ЕС.

Несмотря на это в копиях электронных документов говорится о том, что одна из крупнейших строительных компаний КНР CRCC готова присоединиться к проекту. Письмо предоставили украинские чиновники, которые надеются разоблачить проект и потенциальное участие Китая. Журналисты получили дополнительную информацию, которая подтверждает украинские документы.

Китайская железнодорожная строительная корпорация CRCC готова обеспечить строительство железнодорожных и дорожных объектов любой сложности в "Крымском регионе". Авторы отмечают, что CRCC — это государственная компания КНР, которая построила большую железнодорожную и автомобильную сеть в Китае. Она также имеет значительные связи с РФ, в частности CRCC участвовала в расширении Московского метро. Китайская компания отказалась предоставлять какие-либо комментарии. Также отказался от комментариев Георгий Мурадов, который обозначается как постоянный представитель оккупационной администрации Крыма при президенте РФ.

Российский бизнесмен Владимир Калюжный, которого в документах называют гендиректором консорциума, назвал сообщение "горячковатым", а затем отказался продолжать разговор с "враждебным СМИ".

Электронные письма также раскрывают попытки Китая сохранить секретность. В одном отмечается, что CRCC будет участвовать только при условии "строгого обеспечения полной конфиденциальности". Также название компании будет заменено на неаффилированное юридическое лицо. В другом электронном письме упоминается китайский банк, который готов "конвертировать свои долларовые средства в рубли для их перевода в Крым для финансирования проектов".

"Было бы странно, чтобы либо консорциум крупных фирм КНР, либо правительство поддержали такой проект. Кажется, этот проект является достаточно легкой мишенью для украинцев", — сказал американский чиновник, который занимается политикой санкций.

Также эксперты считают, Крымский тоннель вряд ли РФ сможет построить до завершения войны. Но технически построить тоннель возможно, Китай имеет оборудование и опыт. Однако работы продлятся годами, например, тоннель между Данией и Нидерландами стоил более 8 млрд долларов и строился 8 лет.

Напомним, военный аналитик Петр Черник рассказал Фокусу, как можно уничтожить Крымский мост.

27 октября в ВСУ заявили, что на Крымский мост есть замысел, который должен добить незаконное сооружение.