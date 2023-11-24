У МЗС повідомили, скільки українців евакуювали із сектора Гази за добу

Загалом Газу покинули вже 259 людей. В евакуації українців допомагали Єгипет, Катар та Ізраїль.

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Протягом цієї доби, 23-24 листопада, до Єгипту із Гази вивезено 8 громадян України, а 26 доправлено чартерним рейсом з Єгипту до Молдови. Про це повідомив речник Міністерства закордонних справ Олег Ніколенко.

Загалом протягом першого етапу евакуації Україні вдалося вивести з Гази 259 людей.

Українські дипломати надали евакуйованим сприяння в переїзді до України.

"Ми вдячні Єгипту, Ізраїлю, Катару та іншим партнерам за їхню підтримку. Зусилля МЗС України з допомоги громадянам в секторі Гази перебувають на особливому контролі міністра закордонних справ Дмитра Кулеби", — додав Ніколенко.

Евакуація українців із сектору Гази — як триває вивезення

8 листопада Україна евакуювала 43 своїх громадян, а також допомогла вивезти 36 громадян Молдови. Як повідомляв президент Володимир Зеленський, процес триватиме.

14 жовтня стало відомо про вивезення понад 200 українців у Газі. Тоді за декілька годин до евакуації дозвіл був скасований урядом Ізраїлю через неможливість гарантувати безпеку. До Єгипту через пункт пропуску "Рафах" мали виїхати 243 громадян України. Перший евакуаційний рейс українців з Ізраїлю відбувся 14 жовтня. 207 осіб, із яких 63 дитини, вилетіли в Румунію.

Про евакуацію першої групи громадян України 7 листопада повідомив посол України в Ізраїлі Євген Корнійчук. Зокрема, дозвіл на евакуацію із сектору Гази отримав 101 українець, ще 367 осіб отримали дозвіл на евакуацію з Ізраїлю. В посольстві України в Єгипті зазначали, що ситуація є нестабільною та евакуація триватиме декілька днів.