Для прискорення обміну полоненими: Україна створила змішані медичні комісії, — Офіс омбудсмена

За словами представника Офісу омбудсмена, запропонований Україною механізм прискорення повернення полонених запрацює лише в разі, якщо Росія зробить те саме.

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Представник Уповноваженого з прав людини в системі органів сектору безпеки й оборони Олександр Кононенко поінформував 24 листопада, що Україна сформувала змішані медичні комісії для сприяння обміну полоненими. Про це Офіс омбудсмена повідомив на власній сторінці у Facebook.

Україна ініціювала створення таких змішаних медкомісій для обміну полоненими ще в серпні цьогоріч. Згідно з Женевськими конвенціями, в комісію залучаються троє лікарів: один лікар від країни, яка утримує військовополонених, і двоє лікарів від нейтральних країн.

Проте Кононенко підкреслив, що є одне застереження: аби цей механізм запрацював, такі комісії має сформувати й ворожа сторона.

Крім того, в Офісі омбудсмена повідомили, що діяльність щодо повернення захисників додому наштовхується на російське небажання повертати навіть своїх громадян.

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Обмін полоненими — останні новини

За інформацією Головного управління розвідки Міноборони України, станом на 9 листопада Україна вже повернула з російського полону близько 2600 своїх громадян. Серед звільнених переважають військові.

Комісія з питань встановлення факту позбавлення особистої свободи внаслідок збройної агресії Росії проти України встановила факт полону 4337 осіб, з яких 3574 — військові і 763 — цивільні особи. Про це повідомило Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.

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Нагадаємо, на початку осені Дмитро Лубінець заявляв, що, за приблизними підрахунками, Росія тримає понад 20 тисяч цивільних заручників.

Крім того, начальник ГУР Кирило Буданов повідомив, що багато українських полонених зазнавали жорстоких тортур. Здоров'я багатьох із них похитнулося через погані умови утримання.