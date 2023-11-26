Їдять сніг і п'ють із калюжі: окупанти все частіше говорять про бажання втекти з України, — AP

За інформацією журналістів, мобілізовані росіяни скаржаться на ставлення в підрозділах. Більшість із них кидають на битви непідготовленими, що призводить до колосальних втрат.

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Російські окупанти починають втомлюватися від війни в Україні та скаржаться на репресії. Про це свідчать перехоплення телефонних розмов, якими поділилися Associated Press.

Зазначається, що настає вже друга повноцінна зима, коли бойові дії тривають. Водночас збільшується кількість російських солдатів, які хочуть втекти з фронту.

"Дзвінки пропонують рідкісне уявлення про війну очима росіян — точку зору, яка рідко потрапляє до західних ЗМІ, головним чином тому, що Росія визнала злочином говорити чесно про конфлікт в Україні", — ідеться в повідомленні.

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У телефонних розмовах росіяни розповідають, як усі ці практично два роки розвивається війна. Спочатку Кремль відправляв на передову професійних солдатів, які й забезпечили вторгнення 24 лютого 2022 року, проте зараз ситуація змінилася.

Противник використовує чоловіків з усіх верств суспільства, які служать у "виснажливих умовах".

Журналістам також вдалося перевірити особи тих окупантів, чиї голоси звучали в перехопленнях, і змогли навіть вступити в діалог із деякими. Також вдалося поговорити з їхніми родичами.

"У цих дзвінках звучать голоси чоловіків, які не втекли або не змогли втекти від мобілізації. Дехто не мав ні грошей, ні освіти, ні варіантів. Інші вірили в патріотичний обов'язок", — ідеться в повідомленні.

Своїм знайомим окупанти радять за всяку ціну уникати мобілізації, однак якщо обставини не дозволяють, то вони рекомендують іти в якусь ПВК, пишуть журналісти. Уся причина в тому, що на мобілізованих економлять найбільше і саме їх відправляють на битви непідготовленими.

"Доходило до того, що були калюжі, пішов дощ, а хлопці вигрібали всі калюжі і пили. Випав сніг, б****, а сніг і до землі не дійшов, хлопці його спіймали і з'їли", — ділиться мобілізований.

Також серед російських мобілізованих громадян висока смертність, яка може сягати 30%. Для противника стало нормою, що з бою може не повернутися жодна людина з підрозділу, а от втекти назад у Росію шансів фактично немає, адже їм погрожують судом або розстрілом.

До слова, журналісти пригадали випадок, що один із бійців ЗС РФ вирушив додому на 10 днів, адже в ДТП загинув його рідний брат. У результаті росіяни записали його в дезертири, хоча в нього були всі офіційні документи про відпустку на руках.

Нагадаємо, 21 листопада повідомлялося, що загальну мобілізацію в РФ оголосять після виборів 2024 року. За даними журналістів, є побоювання, що, щойно очільник Кремля буде оголошений переможцем на виборах і офіційно очолить країну до 2030 року, то отримає свободу дій для мобілізації населення.