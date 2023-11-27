Не витримала скорботи: на Кіровоградщині одночасно поховали військового та його матір (фото)

Як інформують у місцевій владі, захисник Валерій Василенко загинув 22 листопада, серце матері Анастасії Тодосієнко зупинилося за два дні після звістки про сина.

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У війні з російськими окупантами загинув Валерій Василенко. Не витримавши скорботи за сином, через два дні після загибелі героя зупинилося серце матері Анастасії Іванівни Тодосієнко. Про це повідомили на сторінці Світловодської громади у Facebook.

У суботу, 25-го листопада, громада зустріла загиблого захисника України Валерія Володимировича Василенка, який повернувся додому на щиті.

У повідомленні зазначають, що захисник загинув 22 листопада від гострої серцево-судинної недостатності.

"А 24-го листопада 2023 року зупинилося серце матері Анастасії Іванівни Тодосієнко, не витримавши скорботи за сином", — додають у громаді.

Як інформують у місцевій владі, на центральній площі Світловодська зібралися рідні, друзі, побратими, земляки й ті, хто просто знав захисника, аби "разом помолитися та вшанувати його останню земну дорогу".

"Стійкістю й силою наших воїнів захоплюється весь світ. Та, на жаль, не всі вони повертаються додому живими. Безжальна та жорстока війна забирає найкращих захисників України. Ми втратили ще одного сина. Дуже важко сприймати втрату наших захисників, важко знаходити слова підтримки для рідних", — ідеться в дописі.

Поховали захисника на місцевому кладовищі разом із матір’ю.

Нагадаємо, що в районі Авдіївки загинув марафонець Сергій Іваненко. Після початку повномасштабного вторгнення російських військ український спортсмен служив у територіальній обороні, а згодом брав участь у боях на Донеччині.

Раніше повідомлялося, що на фронті загинули українські хокеїсти Макар Єрофеєв і Олексій Логінов.