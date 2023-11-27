"Все одно повзуть і повзуть, по своїх трупах": боєць ЗСУ про ситуацію в Авдіївці (відео)

Використання FPV-дронів на цьому напрямку ЗСУ стало одним із головних видів зброї, яка зупиняє ворога під час наступу. Нині армія РФ техніку під час своїх атак там не використовує, кажуть бійці.

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Російські окупанти продовжують штурм Авдіївки на Донеччині попри шалені втрати і несприятливу погоду. Про це в коментарі "Радіо Свобода" розповів боєць розрахунку операторів ударних БпЛА 47-ї ОМБр з позивним "Легіон".

"Втрати у них тут просто величезні. Все одно вони повзуть і повзуть. Вони постійно щодня йдуть в наступ попри погодні умови, попри все, попри свої втрати. Буквально йдуть по своїх трупах", — розповідає "Легіон".

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Він говорить, що після того, як на цій ділянці фронту "перемололи" дві бригади, окупанти запустили третю. Боєць додає, що ресурсів у ворога достатньо.

"Легіон" зауважив, що їхнє завдання — знищувати все, що може заважати українській піхоті — будь то техніка чи жива сила противника.

Використання FPV-дронів на цьому напрямку українськими військовими стало одним із головних видів зброї, яка зупиняла колони РФ під час наступу. Нині армія РФ техніку під час своїх атак там не використовує. Лише один український розрахунок операторів ударних дронів використовує близько 30 "бойових птахів" щоденно.

Нагадаємо, що ЗСУ блискавично знищили 3 танки РФ, які пішли на штурм їхніх позицій. "Князівські воїни" трьома пострілами відпрацювали по трьох одиницях ворожої техніки.

Раніше повідомлялося, що окупанти навчилися дистанційно розміновувати територію FPV-дронами. На безпілотник вони кріплять тротилову шашку із запалювальною трубкою. Сапер дистанційно опускає заряд просто на міну.