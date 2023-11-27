Утримувати позиції складно, води по пояс: боєць ЗСУ пояснив, як погода впливає на фронт (відео)

За словами командира роти ударних БпАК "АХІЛЕС" 92-ї ОШБ Юрія Федоренка, попри погодні умови, системна робота йде цілодобово. ЗСУ активно протистоять ворожій розвідці та РЕБ.

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У зимових погодних умовах українським військовим складніше вести контрнаступ і деокупувати території України. Заметіль ускладнює рух бронетехніки та роботу БПЛА. Про це в інтерв'ю "24 Каналу" розповів командир роти ударних БпАК "АХІЛЕС" 92-ї ОШБ Юрій Федоренко.

За його словами, попри погодні умови, системна робота триває цілодобово. ЗСУ, до всього іншого, активно протистоять ворожій розвідці та РЕБ.

За словами Федоренка, там де колись можна було доїхати протягом години, зараз доводиться переміщатися на транспорті підвищеної прохідності й значно довше. Ця обставина впливає на динаміку бойових дій.

У дронів розряджаються батареї

За словами бійця ЗСУ, за низької температури батареї БПЛА, як і мобільних телефонів, розряджаються набагато швидше. "Більшість дронів працюють на електробатареях, відповідно час перебування в повітрі та відстань, на якій безпілотник можемо працювати, також знижується", — пояснив Федоренко.

Розвідувальні та ударні засоби не працюють і під час дощу, але дощ не триває цілий день. Якщо з'являється 5-20 хвилин, коптери одразу ж підіймаються в повітря і завдають удару по противнику.

Юрій Федоренко — про роботу роти ударних БпАК

Багато що залежить від технічних засобів, які дають змогу зберегти особовий склад. Шляхом цього вдається тривалий час підтримувати наших піхотинців, які перебувають у вкрай складних умовах.

Боєць ЗСУ розповів також, що позиції, звідки не так давно вибили російські війська, поки що не облаштовані належним чином. Часом буває, що вода по пояс.

За його словами, утримувати такі позиції складно. Він також просить відгукуватися на запити ЗСУ, оскільки фронту потрібна підтримка тилу, і вірить у кінцевий успіх Сил оборони.

Нагадаємо, що боєць ЗСУ розповів про ситуацію в Авдіївці. FPV-дрони на цьому напрямку стали одним із головних видів озброєнь, за допомогою яких видається можливим зупинити ворога.

Також повідомлялося, що, за інформацією Newsweek, розгром РФ не в інтересах США, тому зброю постачають тільки, щоб утримати фронт.