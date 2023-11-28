Може запускати "Калібри": ЗС РФ вивели в Чорне море фрегат, незважаючи на шторм (фото)

Сили оборони півдня заявили, що корабель "адмірал Макаров" може нести до 8 ракет "Калібр".

Related video

Російські війська вивели в море на бойове чергування фрегат "адмірал Макаров", незважаючи на сильний шторм. Про це повідомила пресслужба Сил оборони півдня в Telegram.

Повідомляється, що цей корабель може нести до 8 ракет "Калібр".

"Рівень ракетної загрози підвищено", — ідеться в повідомленні.

Адмірал Макаров у Чорному морі Фото: Скриншот

Адмірал Макаров ВМС РФ: що про нього відомо

"Адмірал Макаров" — фрегат Військово-морського Чорноморського флоту Росії. Названий на честь віце-адмірала Російського імператорського флоту Степана Макарова. Був спущений на воду в Балтійському морі 2 вересня 2015 року. Екіпаж складається зі 180 осіб. Є носієм тактичного ударного озброєння, а саме ракет "Калібр".

Нагадаємо, що 22 листопада Міноборони РФ повідомило про знищення українських безпілотних катерів у Чорному морі. За даними російського відомства, безекіпажні засоби належали ВМС України і рухалися в бік непідконтрольного Криму. Окупаційна адміністрація півострова ніяк не коментувала інформацію Міноборони РФ.