За даними підпілля, хворі на цукровий діабет на тимчасово окупованих територіях не отримують належного догляду та лікування.

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На тимчасово окупованих територіях фіксуються перебої у видачі препаратів для моніторингу глюкози, а також інсуліну хворим на цукровий діабет. Про це повідомляє Центр національного спротиву.

Причиною є нездатність російської промисловості виробляти такі системи та ліки, а сама країна перебуває в ізоляції від цивілізованого світу. У результаті хворі на цукровий діабет не отримують належного догляду та лікування.

"При цьому раніше росіяни приступили до видачі інсуліну на тимчасово окупованих територіях тільки за наявності російського паспорта. Однак тепер наявність червоної макулатури не гарантує лікування, адже Росія не та країна, яка має високі соціальні стандарти", — ідеться в повідомленні.

Нагадаємо, 23 листопада повідомлялося, що окупанти поділили українців на три категорії. За планом Кремля, усі мешканці тимчасово окупованих територій мали б отримати "червону макулатуру" з 2025 року, однак місцеві мешканці продовжують спротив російським ініціативам.

22 листопада в Центрі національного спротиву розповіли, що на окупованих територіях тимчасово дозволили вивчати українську мову. Для цього батькам потрібно написати відповідну заяву, їх виявилося більше, ніж розраховував ворог.