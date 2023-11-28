Головна гарантія для України — членство в ЄС: Боррель анонсував презентацію в Києві (відео)

Боррель запевнив, що вже до кінця 2023 року буде представлено рамкову угоду про довгострокові зобов'язання безпеки лідерам Євросоюзу.

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Місія Європейського союзу наступного тижня представить у Києві пропозиції щодо зобов'язань блоку перед Україною у сфері безпеки. Про це повідомляє високий представник ЄС із закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель 28 листопада у Брюсселі, в межах спільної пресконференції з главою МЗС України Дмитром Кулебою.

За словами очільника європейської дипломатії, напрацювання презентує представник Європейської служби зовнішніх справ безпосередньо в столиці України.

"Наступного тижня мій заступник з безпеки і оборони приїде до Києва з презентацією пропозицій для своїх українських колег", — сказав він.

При цьому Боррель зазначив, що Європейська рада вже схвалила рамки документа про гарантії безпеки для України. Ці гарантії, за словами очільника європейської дипломатії, охоплюють "безпеку, оборону, а також ширші аспекти, як-от фінансове відновлення, торгівлю та гуманітарну підтримку, санкції та притягнення до відповідальності".

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Боррель додав, що вже до кінця року зможе представити рамкову угоду про довгострокові зобов'язання безпеки лідерам Євросоюзу.

Гарантії безпеки для України — що відомо

Країни G7 11-12 липня у Вільнюсі підписали право на гарантії безпеки для України, яка допоможе не допустити повторного вторгнення РФ до того, як Україна стане членом НАТО. До Вільнюської декларації щодо гарантій безпеки також приєдналися інші країни, і список постійно розширюється.

Нещодавно президент Європейської ради Шарль Мішель розповів про деталі роботи над європейськими гарантіями безпеки для України. За його словами, у грудні вже буде перша доповідь на цю тему.

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Нагадаємо, 2 листопада стало відомо, що Кіпр долучився до переговорів про гарантії безпеки для Києва. Підтримка ще однієї держави, як зазначив президент України Володимир Зеленський, сприятиме зміцненню європейської безпеки.