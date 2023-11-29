Бельгія доєдналася до розробки європейського винищувача 6 покоління

Міністр оборони Людивін Дедондер заявив, що повноцінними членами програми вони стануть у 2025 році, а до цього вони будуть спостерігачами.

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До кооперації Франції, Німеччини та Іспанії з розробки винищувача наступного покоління Future Combat Air System приєднується Бельгія. Про це повідомляє The War Zone.

Міністр оборони Бельгії Людивін Дедондер написав, що країна офіційно стане частиною розробки винищувача FCAS у червні 2025 року. Перед цим буде підписано угоду про приєднання як спостерігач. Подію назвали важливим корком до глобальної безпеки та інновацій.

Наразі в Європі існує 2 програми розробки винищувачів:

британо-італійсько-японська Tempest (GCAP)

німецько-франко-іспанська плюс Бельгія (FCAS)

Обидві програми включають розробку низки додаткових технологій, зокрема безпілотників типу loyal wigman та нове покоління зброї повітряного базування. Окремо літаки отримають найсучасніші двигуни, датчики, архітектуру та можливість для обміну даними.

У виданні зазначають, що наразі залишається під питанням, наскільки глибокою буде участь Бельгії у розробці, і який фінансовий вклад вони робитимуть в програму. Наразі основними гравцями у програмі є французька Dassault Aviation, німецький Airbus та іспанська Indra. У Бельгії немає великого досвіду в розробках літаків, але промислові компанії беруть участь у програмі F-35 меншими компаніями. Відтак цей промисловий потенціал можна буде використати для розробки літака.

Тим часом Dassault Aviation розкритикували рішення Бельгії приєднатися до FCAS через те, що Брюссель відмовився від Rafale на користь винищувачів F-35. Раніше з програми розробки вийшла Швеція.

Нагадаємо, 9 листопада ЗМІ писали, що Швеція хоче отримувати винищувач наступного покоління. Ймовірно, вони розроблятимуть літак власними силами.

25 жовтня у Швеції показали модернізований винищувач Gripen E.