Катують електрошокерами: у полоні РФ утримують щонайменше 4 тис. мирних українців, — росЗМІ

За словами експерта Центру громадянських свобод Михайла Сави, в полонених є лише одне джерело інформації — російський телевізор чи радіо. Їх змушують співати російський гімн, "Катюшу", "День перемоги", та пісні Олега Газманова.

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Щонайменше чотири тисячі мирних українців, чиї імена та обставини викрадення відомі правозахисникам, перебувають у полоні Російської Федерації. Про це російському виданню "Важные истории" розповів експерт Центру громадянських свобод, який захищає права зниклих цивільних жителів, Михайло Сава.

За інформацією правозахисників, реальна кількість цивільних полонених може бути навіть вищою.

У виданні наголошують, що Міжнародне гуманітарне право вимагає від сторін конфлікту відпускати затриманих цивільних без жодних умов, однак поки що в Україну вдалося повернути лише 154 особи.

За словами Сави, спершу на запити щодо мирних українців в полоні російська влада відповідала, що ті "затримані за опір "СВО". Таке ж саме формулювання використовували для українських військовополонених, наголосив експерт.

Наразі утримання цивільних жителів у російських СІЗО влада РФ пояснює "перевіркою".

За що росіяни утримують цивільних в СІЗО

На сьогодні українським правозахисникам відомо про 500 кримінальних справ, порушених проти цивільних полонених, зазначають у виданні, найчастіше це справи за звинуваченням у шпигунстві чи підготовці теракту.

"Також до них відносять й справи проти людей, які, як вважає влада РФ, пов'язані з полком "Азов", — йдеться у повідомленні.

Крім того, у росЗМІ додали, що більшість цивільних полонених із березня 2022 року перебувають у російських колоніях без будь-якого процесуального статусу.

"У багатьох немає звинувачень – лише інвентарний номер ув'язненого. Українців тримають в окремих локаціях. На території колонії може бути окрема будівля для них чи окремий сектор будівель. У громадських працівників немає можливості їх побачити. До ізолятора юристів не пускають" — зауважив експерт.

Українців змушують співати російський гімн та патріотичні пісні

За словами Михайла Сави, в українських цивільних полонених є лише одне джерело інформації — російський телевізор чи радіо.

"Їх змушують співати російський гімн та патріотичні пісні. У всіх випадках це той самий набір: "Катюша", "День перемоги", пісні Олега Газманова", — наголосив експерт.

Катування українських полонених у російських СІЗО

За даними Центру громадянських свобод, катуванням піддають 90% полонених.

"Наші дослідження ґрунтувалися на опитуваннях людей, які повернулися з полону. Чоловіків катують більше, ніж жінок. Цифру у 90% підтверджує комісія ООН щодо України. Ми прийшли до них незалежно один від одного" — пояснив Сава.

За словами експерта організації, коли окупанти планують залишити людину в живих і потім судити, катують так, щоб явних слідів не було.

"Наприклад, електрошокером. Він залишає лише крапки на тілі. Якщо у суді людина заявляє, що її катували, слідчий пояснює це клопами у камері. Також відомі випадки, коли людині розтинають кінчики пальців, роблять так звані "трояндочки", — розповідає Сава.

Нагадаємо, раніше представник Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими Петро Яценк повідомив, що обмін військовополоненими між Росією та Україною було тимчасово призупинено з російського боку, у спробі створити враження, що українська влада не активно працює над цим питанням.