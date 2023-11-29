Пытают электрошокерами: в плену РФ удерживают не менее 4 тыс. мирных украинцев, — росСМИ

По словам эксперта Центра гражданских свобод Михаила Саввы, у пленных есть только один источник информации — российский телевизор или радио. Их заставляют петь российский гимн, "Катюшу", "День победы", и песни Олега Газманова.

Related video

По меньшей мере четыре тысячи мирных украинцев, чьи имена и обстоятельства похищения известны правозащитникам, находятся в плену Российской Федерации. Об этом российскому изданию "Важные истории" рассказал эксперт Центра гражданских свобод, который защищает права пропавших гражданских жителей, Михаил Сава.

По информации правозащитников, реальное количество гражданских пленных может быть даже выше.

В издании отмечают, что Международное гуманитарное право требует от сторон конфликта отпускать задержанных гражданских без всяких условий, однако пока в Украину удалось вернуть только 154 человека.

По словам Саввы, сначала на запросы относительно мирных украинцев в плену российские власти отвечали, что те "задержаны за сопротивление "СВО". Такую же формулировку использовали для украинских военнопленных, подчеркнул эксперт.

Сейчас содержание гражданских жителей в российских СИЗО власти РФ объясняют "проверкой".

За что россияне удерживают гражданских в СИЗО

На сегодня украинским правозащитникам известно о 500 уголовных делах, возбужденных против гражданских пленных, отмечают в издании, чаще всего это дела по обвинению в шпионаже или подготовке теракта.

"Также к ним относят и дела против людей, которые, как считают власти РФ, связаны с полком "Азов", — говорится в сообщении.

Кроме того, в росСМИ добавили, что большинство гражданских пленных с марта 2022 года находятся в российских колониях без какого-либо процессуального статуса.

"У многих нет обвинений — только инвентарный номер заключенного. Украинцев держат в отдельных локациях. На территории колонии может быть отдельное здание для них или отдельный сектор зданий. У общественных работников нет возможности их увидеть. В изолятор юристов не пускают", — отметил эксперт.

Украинцев заставляют петь российский гимн и патриотические песни

По словам Михаила Саввы, у украинских гражданских пленных есть только один источник информации — российский телевизор или радио.

"Их заставляют петь российский гимн и патриотические песни. Во всех случаях это тот же набор: "Катюша", "День победы", песни Олега Газманова", — подчеркнул эксперт.

Пытки украинских пленных в российских СИЗО

По данным Центра гражданских свобод, пыткам подвергают 90% пленных.

"Наши исследования основывались на опросах людей, которые вернулись из плена. Мужчин пытают больше, чем женщин. Цифру в 90% подтверждает комиссия ООН по Украине. Мы пришли к ним независимо друг от друга", — пояснил Савва.

По словам эксперта организации, когда оккупанты планируют оставить человека в живых и потом судить, пытают так, чтобы явных следов не было.

"Например, электрошокером. Он оставляет только точки на теле. Если в суде человек заявляет, что его пытали, следователь объясняет это клопами в камере. Также известны случаи, когда человеку рассекают кончики пальцев, делают так называемые "розочки", — рассказывает Савва.

Напомним, ранее представитель Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными Петр Яценк сообщил, что обмен военнопленными между Россией и Украиной был временно приостановлен с российской стороны, в попытке создать впечатление, что украинская власть не активно работает над этим вопросом.