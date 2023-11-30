"Розібрала по пунктах": бойова медикиня пояснила, чому командувач Медсил ЗСУ не правий

Парамедикиня Марія Назарова зауважила, що командування Медсилами не бере участі у осучасненні допомоги пораненим бійцям ЗСУ. При цьому відкидає досвід армії США щодо порятунку життя.

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Заява нового командувача Медичними силами (КМС) ЗСУ Анатолія Казмірчука щодо стовідсоткової забезпеченості турнікетами у певному розумінні відповідає дійсності. Однак може іти мова про старі радянські норми та не ідеться про якість. Про те, які саме зауваження мають медики до ситуації з допомогою пораненим ідеться у дописі військової медикині Марії Назарової у Facebook.

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Медикиня обґрунтувала свою позицію щодо наявності турнікетів у підрозділів ЗСУ та щодо потреби переливання крові. Після цього зауважила, що ці проблеми вирішуються низкою органів — в Міноборони, в Мінздоров'я та іншими. Однак вона не бачить, щоб цим займався орган, чиїм обов'язком це є — Медичними силами ЗСУ.

Наявність турнікетів на рівні 100%, зазначила Назарова, дійсно можливе, якщо опиратись на старі радянські інструкції або застарілі накази Міноборони. В цих інструкціях вказували, що бойовий медик повинен мати, наприклад, "бинт марлевий і шприц з голкою". Однак нічого не говорилось про якість медичних засобів, якими потрібно рятувати бійців ЗСУ під час поранень. Зокрема, ні словом не згадують те, чим користуються зараз і що купуються на волонтерські гроші — "вузлові турнікети, внутрішньокісткові доступи".

"Нагадаю, скоро 10 років війни, у нас досі нема документа, що таке хороший турнікет, не кажучи про інше", — написала військова.

Марія Назарова про турнікети та забезпеченість ними Фото: Скриншот Марія Назарова про турнікети та забезпеченість ними Фото: Скриншот

Переливання крові, від якого пропонує відмовитись новий командувач Медсилами, ґрунтується на досвіді реальних бойових дій та досвіду бійців США, які воювали в Іраку та Афганістані. Між тим чиновник згадує про свій невдалий досвід і радить від переливання відмовитись. Однак, вказує Назарова, на особистому досвіді не можна будувати протоколи лікування.

"ОСОБИСТИЙ досвід не може бути підґрунтям для загальновійськових протоколів лікування", — ідеться у дописі.

Марія Назарова про переливання крові та особистий досвід Фото: Скриншот Марія Назарова про переливання крові та особистий досвід Фото: Скриншот

В підсумку Назарова зазначила, що бачить якусь роботу інших міністерств і відомств, які намагаються осучаснити медичну допомогу бійцям ЗСУ на полі бою. Однак діяльності КМС у даному напрямку вона не бачить.

Маша Назарова про роль командування Медичними силами ЗСУ Фото: Скриншот

Призначення командувача Медсилами — деталі

Зазначимо, 19 листопада замість попередньої керівниці Медсилами Тетяни Оснащенко посаду зайняв Анатолій Казмірчук. Незабаром після цього посадовець зустрівся з бойовими медиками та громадськими активістами, щоб поспілкуватись на тему покращення допомоги пораненим українським воїнам. Своїми враженнями від зустрічі поділилась бойова медикиня Марія Назарова. Військова опублікувала допис, в якому процитувала думку Казмірчука щодо 100-відсткової забезпеченості турнікетами та непотрібність переливання крові.

Між тим питання щодо турнікетів активісти підіймали раніше. Наприклад, у жовтні 2023 року про це говорив ветеран ЗСУ Олег Симороз. У розмові з журналістами він пояснив, що "неякісні турнікети — це зло".

Нагадуємо, 30 листопада президент України Володимир Зеленський відвідав відтинок фронту під Куп'янськом: побував у командному штабі, зустрівся з командувачем Сухопутними військами генерал-полковником Олександром Сирським. Цього ж дня в СБУ розповіли про підрив залізниці в Сибіру, а ГУР Міноборони — про порушення логістики РФ у Підмосков'ї.