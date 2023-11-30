"Разобрала по пунктам": боевой медик объяснила, почему командующий Медсил ВСУ не прав

Парамедик Мария Назарова отметила, что командование Медсилами не участвует в осовременивании помощи раненым бойцам ВСУ. При этом отвергает опыт армии США по спасению жизни.

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Заявление нового командующего Медицинскими силами (КМС) ВСУ Анатолия Казмирчука о стопроцентной обеспеченности турникетами в определенном смысле соответствует действительности. Однако может идти речь о старых советских нормах и речь не идет о качестве. О том, какие именно замечания имеют медики к ситуации с помощью раненым говорится в заметке военного медика Марии Назаровой в Facebook.

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Медик обосновала свою позицию относительно наличия турникетов в подразделениях ВСУ и о необходимости переливания крови. После этого отметила, что эти проблемы решаются рядом органов — в Минобороны, в Минздраве и другими. Однако она не видит, чтобы этим занимался орган, чьей обязанностью это является — Медицинскими силами ВСУ.

Обеспеченность турникетами на уровне 100%, отметила Назарова, действительно возможно, если опираться на старые советские инструкции или устаревшие приказы Минобороны. В этих инструкциях указывали, что боевой медик должен иметь, например, "бинт марлевый и шприц с иглой". Однако ничего не говорилось о качестве медицинских средств, которыми нужно спасать бойцов ВСУ во время ранений. В частности, ни словом не упоминают то, чем пользуются сейчас и что покупается на волонтерские деньги — "узловые турникеты, внутрикостные доступы".

"Напомню, скоро 10 лет войны, у нас до сих пор нет документа, что такое хороший турникет, не говоря о другом", — написала военная.

Мария Назарова о турникетах и обеспеченности ими Фото: Скриншот Мария Назарова о турникетах и обеспеченности ими Фото: Скриншот

Переливание крови, от которого предлагает отказаться новый командующий Медсилами, основывается на опыте реальных боевых действий и опыта бойцов США, которые воевали в Ираке и Афганистане. Между тем чиновник вспоминает о своем неудачном опыте и советует от переливания отказаться. Однако, указывает Назарова, на личном опыте нельзя строить протоколы лечения.

"ЛИЧНЫЙ опыт не может быть основой для общевойсковых протоколов лечения", — говорится в заметке.

Мария Назарова о переливании крови и личном опыте Фото: Скриншот Мария Назарова о переливании крови и личном опыте Фото: Скриншот

В итоге Назарова отметила, что видит какую-то работу других министерств и ведомств, которые пытаются осовременить медицинскую помощь бойцам ВСУ на поле боя. Однако деятельности КМС в данном направлении она не видит.

Маша Назарова о роли командования Медицинскими силами ВСУ Фото: Скриншот

Назначение командующего Медсилами — детали

Отметим, 19 ноября вместо предыдущей руководительницы Медсилами Татьяны Оснащенко должность занял Анатолий Казмирчук. Вскоре после этого чиновник встретился с боевыми медиками и общественными активистами, чтобы пообщаться на тему улучшения помощи раненым украинским воинам. Своими впечатлениями от встречи поделилась боевой медик Мария Назарова. Военная опубликовала сообщение, в котором процитировала мнение Казмирчука о 100-процентной обеспеченности турникетами и ненужности переливания крови.

Между тем вопрос о турникетах активисты поднимали раньше. Например, в октябре 2023 года об этом говорил ветеран ВСУ Олег Симороз. В разговоре с журналистами он объяснил, что "некачественные турникеты — это зло".

Напоминаем, 30 ноября президент Украины Владимир Зеленский посетил отрезок фронта под Купянском: побывал в командном штабе, встретился с командующим Сухопутными войсками генерал-полковником Александром Сырским. В этот же день в СБУ рассказали о подрыве железной дороги в Сибири, а ГУР Минобороны — о нарушении логистики РФ в Подмосковье.