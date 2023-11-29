"Искренне в это верит": боевой медик пожаловалась на нового командующего Медицинскими силами ВСУ

Главу Медицинских сил ВСУ сменили из-за потребности в новом уровне медицинского обеспечения украинских военных. Медик Мария Назарова рассказала, что не довольна первой встречей с Анатолием Казмирчуком, которого назначили на должность 10 дней назад.

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19 ноября президент Украины Владимир Зеленский назначил командующим Медицинскими силами ВСУ генерал-майора медицинской службы Анатолия Казмирчука. Военный медик Мария Назарова рассказала о первой встрече с новоназначенным и выявила свое недовольство. Об этом написала военный медик Мария Назарова с ником "жаба полевая" в своем X (Twitter).

"Итак, первая встреча с новым командующим Медсил. Ни одно подразделение не обеспечено такмедом менее чем на 100% — ему так доложили, он искренне в это верит", — сказала Назарова.

Она отметила, что по словам Казмирчука, кровь должны переливать только врачи, кроме этого, он имеет собственный опыт осложнений при переливании.

"Спасибо", — добавила она.

Назначение командующего Медицинскими силами ВСУ: что известно

19 ноября президент Украины Владимир Зеленский заменил командующего Медицинскими силами ВСУ. Он назначил командующим генерал-майора медицинской службы Анатолия Казмирчука вместо генерал-майора медицинской службы Татьяны Остащенко. По словам Зеленского, Украине нужен новый уровень медицинского обеспечения украинских военных.

20 ноября начальник пресс-службы Минобороны Илларион Павлюк заявил, что сейчас "медицинская система не является идеальной", поэтому нужны изменения и трансформации. По его словам, назначение Казмирчука является взвешенным решением, которое было принято после длительных консультаций и рассмотрения кандидатов.

В СМИ рассказали, что в течение последнего года к работе Командования медицинских сил в целом и генерал-майора Татьяны Остащенко был ряд вопросов, касающихся некачественных турникетов, работы ВВК, проблемы с обучением и подготовкой боевых медиков, стандартами и протоколами оказания медицинской помощи, закупками, распределением средств, которые получали в качестве гуманитарной помощи.

Анатолий Казмирчук: что о нем известно

Анатолий Казмирчук — генерал-майор медицинской службы, заслуженный врач Украины, доктор медицинских наук, лауреат премии Кабинета Министров Украины за разработку и внедрение инновационных технологий.

Анатолий Казмирчук 11 лет возглавлял Главный военный клинический госпиталь в Киеве. Журналисты со ссылкой на медиков, которые его лично знают, рассказали, что на него многие жаловались. В частности из-за длинных очередей в учреждении, неинклюзивности пространства, устаревшего ремонта и коррупции. По словам военного медика Антона Шевчука, который познакомился с Казмирчуком в 2014 году, проблемные вопросы тот решал быстро.

Напомним, 13 ноября СМИ сообщили о том, что в Минобороны обсуждали возможное увольнение трех армейских командиров ВСУ — командующего Медицинских сил ВСУ Татьяну Остащенко, командующего Оперативно-стратегической группировки войск "Таврия" Александра Тарнавского и командующего Объединенных сил ВСУ Сергея Наева. Журналисты отмечают, что причиной стали жалобы парамедиков и волонтеров, которые занимаются медицинским обеспечением армии.