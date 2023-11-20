Система в Медицинских силах не идеальна и нуждается в трансформации, — Минобороны (видео)

По словам начальника пресс-службы оборонного ведомства Иллариона Павлюка, украинские военные должны своевременно получать необходимую помощь, а существующая система не всегда позволяет это сделать. В связи с этим необходимо перезагрузить командование.

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Место командующего Медицинских сил ВСУ после увольнения Татьяны Остащенко займет генерал-майор медицинской службы Анатолий Казмирчук. Начальник пресс-службы Минобороны Илларион Павлюк в эфире "Радио Свобода" рассказал, с чем это может быть связано.

По его словам, сейчас "медицинская система не является идеальной", поэтому нуждается в существенных изменениях и трансформациях. В связи с этим назрели определенные перемены.

"Каждый воин должен получать наиболее качественную и своевременную помощь, которую вообще возможно предоставить на поле боя. Назрело решение подойти к этой ситуации серьезно и, в частности, перезагрузить систему, перезагрузить командование — это нормальный процесс. Важно отметить, что ротации в армии — это абсолютно нормальный процесс, они нужны для того, чтобы двигаться вперед", — заявил Илларион Павлюк.

Отдельно журналисты задали вопрос, что именно Минобороны не устраивало в прошлой управляющей Медицинских сил. На это начальник пресс-службы ответил, что существенной разницы между проблемами, о которых говорят активисты или военные и тем, что видят в ведомстве, нет. Поэтому сейчас речь идет в целом о необходимости улучшить систему предоставления медицинской помощи воинам.

Назначение Анатолия Казмирчука является взвешенным решением, говорит Илларион Павлюк, которое было принято после длительных консультаций и определенного рассмотрения кандидатов.

"В Министерстве обороны верят, что он справится с задачами, которые на него возлагают. Я думаю, что надо будет уже выражать свое удовлетворение или недовольство, исходя из результатов работы человека. Министерство обороны имеет четкое видение первоочередных задач, которые перед новым главой Командования Медицинских сил ставятся", — подытожил представитель оборонного ведомства.

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Напомним, 19 ноября президент Украины Владимир Зеленский сменил командующего Медицинскими силами ВСУ. Им стал генерал-майор медицинской службы Анатолий Казмирчук.