Увольнение командиров ВСУ: в Минобороны отреагировали на слухи о планах Умерова
В Минобороны заявили, что сообщения СМИ об увольнении Остащенко, Тарнавского и Наева не соответствуют действительности.
В Министерстве обороны Украины заявили, министр Рустем Умеров не планирует увольнять трех командиров ВСУ. Соответствующее сообщение опубликовала пресс-служба ведомства в Facebook.
"Информация, опубликованная рядом СМИ – не соответствует действительности", — говорится в сообщении.
Также в Минобороны заявили, что все работают в штатном режиме, а решения оговариваются в координации с Генштабом. В пресс-службе попросили граждан придерживаться информационной гигиены.
Увольнение командиров ВСУ: что известно
Напомним, что издание "Украинская правда" со ссылкой на источники в военно-политическом руководстве сообщило, что в Министерстве обороны Украины обсуждают возможное увольнение трех армейских командиров ВСУ. Так, издание заявило, что Рустем Умеров якобы планирует уволить:
- командующего Медицинских сил ВСУ Татьяну Остащенко;
- командующего Оперативно-стратегической группировки войск "Таврия" Александра Тарнавского;
- командующего Объединенных сил ВСУ Сергея Наева.
Также сообщалось, что глава ГУР Кирилл Буданов дал прогноз, как будет развиваться длительная война с РФ. По словам руководителя военной разведки, существуют вероятность длительного конфликта, о чем говорят примеры нерешенных территориальных вопросов в мире. В таких условиях Россия откажется от крупных военных операций.