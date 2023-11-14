Звільнення командирів ЗСУ: у Міноборони відреагували на чутки про плани Умєрова

У Міноборони заявили, що повідомлення ЗМІ про звільнення Остащенка, Тарнавського і Наєва не відповідають дійсності.

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У Міністерстві оборони України заявили, міністр Рустем Умерєв не планує звільняти трьох командирів ЗСУ. Відповідне повідомлення опублікувала пресслужба відомства у Facebook.

"Інформація, опублікована низкою ЗМІ — не відповідає дійсності", — йдеться в повідомленні.

Також у Міноборони заявили, що всі працюють у штатному режимі, а рішення обговорюються в координації з Генштабом. У пресслужбі попросили громадян дотримуватися інформаційної гігієни.

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Звільнення командирів ЗСУ: що відомо

Нагадаємо, що видання "Українська правда" з посиланням на джерела у військово-політичному керівництві повідомило, що в Міністерстві оборони України обговорюють можливе звільнення трьох армійських командирів ЗСУ. Так, видання заявило, що Рустем Умєров нібито планує звільнити:

командувача Медичних сил ЗСУ Тетяну Остащенко;

командувача Оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Олександра Тарнавського;

командувача Об'єднаних сил ЗСУ Сергія Наєва.

Також повідомлялося, що глава ГУР Кирило Буданов дав прогноз, як розвиватиметься тривала війна з РФ. За словами керівника військової розвідки, існує ймовірність тривалого конфлікту, про що свідчать приклади невирішених територіальних питань у світі. У таких умовах Росія відмовиться від великих військових операцій.