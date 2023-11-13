Трем командующим ВСУ грозит увольнение: Умеров готовит представление, – СМИ

По словам анонимных источников в военно-политическом руководстве, в ближайшн время могут быть уволены Татьяна Остащенко, Александр Тарнавский и Сергей Наев.

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В Министерстве обороны Украины обсуждают возможное увольнение трех армейских командиров ВСУ. Об этом сообщило издание "Украинская правда" со ссылкой на источники в военно-политическом руководстве.

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По словам источников издания, глава оборонного ведомства Рустем Умеров планирует уволить:

командующего Медицинских сил ВСУ Татьяну Остащенко;

командующего Оперативно-стратегической группировки войск "Таврия" Александра Тарнавского;

командующего Объединенных сил ВСУ Сергея Наева.

Причиной для предполагаемого увольнения Остащенко стали жалобы парамедиков и волонтеров, которые занимаются медицинским обеспечением армии.

О том, что могло послужить причиной решения уволить Тарнавского и Наева, источники не сообщили.

По данным журналистов, генерал-лейтенант Сергей Наев может стать одним из главных фигурантов дела, которое касается захвата Херсона российскими оккупантами в 2022 году.

По информации источников, вопрос об увольнении Остащенко, Тарнавского и Наева обсуждается уже несколько месяцев.

На официальный запрос журналистов о вероятных увольнениях командующих ВСУ, в Офисе президента ответили, что если такие решения будут приняты, информация появится на сайте президента.

Напомним, Умеров отреагировал на слухи об отставке Залужного. Глава Минобороны заявил, что подобные вбросы раскалывают украинское общество.

Ранее финский аналитик рассказал, почему новый министр обороны Умеров уволил Маляр. Шесть заместителей главы Минобороны Украины были уволены всего через две недели после вступления в должность нового руководителя ведомства. Борьба с коррупцией – не единственная причина радикальных кадровых перестановок.