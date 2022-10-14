Разминирования не было: генерал ВСУ пояснил, почему врагу удалось быстро захватить Херсон

Сергей Наев рассказал, что в феврале на территории Херсонской области количество взрывчатых устройств под мостами и другими объектами инфраструктуры было только увеличено.

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Командующий Объединенных сил Вооруженных сил Украины генерал-лейтенант Сергей Наев в интервью "Суспільне Новини" рассказал, как была организована работа по обеспечению минного заграждения на территории Херсонской области непосредственно перед началом российского вторжения. По его словам, все взрывчатые устройства были в порядке, а их количество с 2016 года только увеличилось.

Наев отметил, что работа по минированию мостов и прочих объектов, которые было необходимо произвести на случай вторжения противника велась еще в 2016 году. В последствующие годы эти системы поддерживались в рабочем состоянии, а в 2019 — 2020 годах из-за погодных условий и фактора времени, на минах были заменены все взрыватели, которые могла выйти из строя.

[ + – ] Наев ответил, как была организована работа по МВЗ территории Херсонской области (смотреть с 27:45)

"Количество минно-взрывных заграждений (МВЗ), которые были заложены в 2016 году было немного увеличено, но никак не уменьшено. Соответственно проверялись линии, по которым осуществлялось управление подрывов тех или иных объектов", — отметил Наев, добавив, что по результатам проверки осенью 2021 года все МВЗ были в исправном состоянии.

Кроме того, за несколько суток до начала российского вторжения командирам подразделений ВСУ, что выполняли на то время задачи в Херсонской области, поступило распоряжение о приведении МВЗ в "готовность номер один".

По словам генерала, на ключевых участках в конце февраля находился батальон, который отвечал за подрыв этих объектов в случае необходимости. Наев сказал, что такой подрыв местами был осуществлен, напомнив о герое Украины Виталие Скакуне, который ценой своей жизни подорвал Генический автомобильный мост.

Однако Наев конкретно так и не ответил на вопрос, кто ответственен за быстрое продвижение противника на Херсонском направлении в конце февраля.

"Как происходили там боевые действия, и кто и каким образом действовал, на это могут ответить те командиры, которые непосредственно там выполняли задачи. Но главное количество МВЗ не уменьшалось и все было в исправном состоянии", — подчеркнул Наев.

Ранее генерал-лейтенант Сергей Наев заявил, что украинские вооруженные силы готовятся к возможному нападению российской армии со стороны Беларуси в Житомирской, Ровенской и Волынской областях. По мнению командующего ОС ВСУ, противник может попытаться разрушить логистические цепочки, которые участвуют в поставках Украине западного вооружения.