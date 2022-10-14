Розмінування не було: генерал ЗСУ пояснив, чому ворогові вдалося швидко захопити Херсон

Сергій Наєв розповів, що в лютому на території Херсонської області кількість вибухових пристроїв під мостами й іншими об'єктами інфраструктури була лише збільшена.

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Командувач Об'єднаних сил Збройних сил України генерал-лейтенант Сергій Наєв в інтерв'ю "Суспільне Новини" розповів, як було організовано роботу щодо забезпечення мінного загородження на території Херсонської області безпосередньо перед початком російського вторгнення. За його словами, всі вибухові пристрої були в порядку, а їх кількість з 2016 року тільки збільшилася.

Наєв зазначив, що робота з мінування мостів та інших об'єктів, які необхідно було провести на випадок вторгнення противника велася ще в 2016 році. У наступні роки ці системи підтримувалися в робочому стані, а в 2019-2020 роках через погодні умови та фактор часу, на мінах було замінено всіх підривників, які могли вийти з ладу.

[ + – ] Наєв відповів, як було організовано роботу з МВЗ території Херсонської області (дивитися з 27:45)

"Кількість мінно-вибухових загороджень (МВЗ), які були закладені у 2016 році, була трохи збільшена, але ніяк не зменшена. Відповідно перевірялися лінії, по яких здійснювалося управління підривів тих чи інших об'єктів", — зазначив Наєв, додавши, що за результатами перевірки восени 2021 року всі МВЗ були у справному стані.

Крім того, за кілька діб до початку російського вторгнення командирам підрозділів ЗСУ, які виконували на той час завдання у Херсонській області, надійшло розпорядження про приведення МВЗ у "готовність номер один".

За словами генерала, на ключових ділянках наприкінці лютого був батальйон, який відповідав за підрив цих об'єктів у разі потреби. Наєв сказав, що такий підрив подекуди був здійснений, нагадавши про героя України Віталія Скакуна, який ціною свого життя підірвав Генічеський автомобільний міст.

Однак Наєв конкретно так і не відповів на запитання, хто відповідальний за швидке просування противника на Херсонському напрямку наприкінці лютого.

"Як відбувалися там бойові дії, і хто та як діяв, на це можуть відповісти ті командири, які безпосередньо там виконували завдання. Але головна кількість МВЗ не зменшувалася і все було у справному стані", — наголосив Наєв.

Раніше генерал-лейтенант Сергій Наєв заявив, що українські збройні сили готуються до можливого нападу російської армії з боку Білорусі у Житомирській, Рівненській і Волинській областях. На думку командувача ОС ЗСУ, противник може спробувати зруйнувати логістичні ланцюжки, які беруть участь у постачанні Україні західного озброєння.