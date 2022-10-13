ЗСУ готуються відбивати напади росіян у трьох північних областях України, — Наєв (відео)

Командувач ОС ЗСУ вважає, що противник намагатиметься наступати в Житомирській, Рівненській і Волинській областях, щоб перерізати шляхи постачання західного озброєння.

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Українські збройні сили готуються до можливого нападу російської армії з боку Білорусі в трьох північних областях України, які не зазнали атаки на першому етапі повномасштабного вторгнення. Як заявив в ефірі телемарафону командувач Об'єднаних сил Збройних сил України генерал-лейтенант Сергій Наєв, ідеться про Житомирську, Рівненську та Волинську області.

За словами командувача ОС, провівши наступ у цих областях, противник спробує зруйнувати логістичні ланцюжки, які беруть участь у постачанні Україні західного озброєння.

"Це одне із завдань агресора — перервати нам шляхи постачань західної зброї, яку ми отримуємо від наших партнерів. Такі питання відпрацьовувалися ще в мирний час, до початку повномасштабної агресії, відповідно, ми розуміємо, як діяти, і вживаємо тих заходів, яких необхідно вжити", — сказав він.

Раніше генерал Наєв перевірив готовність підрозділів спеціального призначення виконувати завдання поблизу кордонів із Білоруссю. В опублікованому відео командувач зазначив, що українські бійці відпрацьовували механізми виявлення та знешкодження умовних диверсійно-розвідувальних груп супротивника.

"Сьогодні на кордоні з Білоруссю дуже важливо зберігати пильність, і тому постійне відпрацювання відповідних заходів спрямоване на забезпечення належного рівня захисту як цивільних, так і військових об'єктів від можливих терористичних загроз. Військовослужбовці тренуються в умовах, максимально наближених до реальних", — підкреслив Наєв.

[ + – ] Відео Командування Об'єднаних сил ЗСУ

Нагадаємо, на думку військових експертів із ISW, російські збройні сили використовуватимуть своє угруповання в Білорусі для сковування підрозділів ЗСУ в районі Києва. Експерти сумніваються, що росіяни здійснять новий сухопутний наступ із території Білорусі, незважаючи на заяви Лукашенка про те, що він нібито домовився з Путіним про розгортання спільного угруповання військ.