ВСУ готовятся отражать нападения россиян в трех северных областях Украины, — Наев (видео)

Командующий ОС ВСУ полагает, что противник будет пытаться наступать в Житомирской, Ровенской и Волынской областях, чтобы перерезать пути поставок западного вооружения.

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Украинские вооруженные силы готовятся к возможному нападению российской армии со стороны Беларуси в трех северных областях Украины, которые не подверглись атаке на первом этапе полномасштабного вторжения. Как заявил в эфире телемарафона командующий Объединенных сил Вооруженных сил Украины генерал-лейтенант Сергей Наев, речь идет Житомирской, Ровенской и Волынской областях.

По словам командующего ОС, проведя наступление в этих областях, противник попытается разрушить логистические цепочки, которые участвуют в поставках Украине западного вооружения.

"Это одна из задач агрессора — прервать нам пути поставок западного оружия, которое мы получаем от наших партнеров. Такие вопросы отрабатывались еще в мирное время, до начала полномасштабной агрессии, соответственно, мы понимаем, как действовать, и принимаем те меры, которые необходимо принять", — сказал он.

Ранее генерал Наев проверил готовность подразделений специального назначения выполнять задания вблизи границ с Беларусью. В опубликованном видео командующий отметил, что украинские бойцы отрабатывали механизмы обнаружения и обезвреживания условных диверсионно-разведывательных групп противника.

"Сегодня на границе с Беларусью очень важно сохранять бдительность и поэтому постоянная отработка соответствующих мер направлена на обеспечение надлежащего уровня защиты как гражданских, так и военных объектов от возможных террористических угроз. Военнослужащие тренируются в условиях, максимально приближенных к реальным, – подчеркнул Наев.

[ + – ] Видео Командования Объединенных сил ВСУ

Напомним, по мнению военных экспертов из ISW, российские вооруженные силы будут использовать свою группировку в Беларуси для сковывания подразделений ВСУ в районе Киева. Эксперты сомневаются, что россияне осуществят новое сухопутное наступление с территории Беларуси, несмотря на заявления Лукашенко о том, что он якобы договорился с Путиным о развертывании совместной группировки войск.