Система в Медичних силах не ідеальна і потребує трансформації, — Міноборони (відео)

За словами начальника пресслужби оборонного відомства Ілларіона Павлюка, українські військові мають своєчасно отримувати необхідну допомогу, а наявна система не завжди дає змогу це зробити. У зв'язку з цим необхідно перезавантажити командування.

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Місце командувача Медичних сил ЗСУ після звільнення Тетяни Остащенко займе генерал-майор медичної служби Анатолій Казмірчук. Начальник пресслужби Міноборони Ілларіон Павлюк в ефірі "Радіо Свобода" розповів, із чим це може бути пов'язано.

За його словами, наразі "медична система не є ідеальною", тому потребує суттєвих змін і трансформацій. У зв'язку з цим назріли певні зміни.

"Кожен воїн має отримувати найбільш якісну і своєчасно допомогу, яку взагалі можливо надати на полі бою. Назріло рішення підійти до цієї ситуації серйозно і, зокрема, перезавантажити систему, перезавантажити командування – це нормальний процес. Важливо зазначити, що ротації у війську – це абсолютно нормальний процес, вони потрібні для того, щоб рухатись вперед", — заявив Ілларіон Павлюк.

Окремо журналісти поставили запитання, що саме Міноборони не влаштовувало в колишнiй керівниці Медичних сил. На це начальник пресслужби відповів, що суттєвої різниці між проблемами, про які говорять активісти чи військові, і тим, що бачать у відомстві, немає. Тож наразі йдеться загалом про необхідність покращити систему надання медичної допомоги воїнам.

Призначення Анатолія Казмірчука є виваженим рішенням, каже Ілларіон Павлюк, яке було ухвалене після тривалих консультацій і певного розгляду кандидатів.

"У Міністерстві оборони вірять, що він впорається із задачами, які на нього покладають. Я думаю, що треба буде вже висловлювати своє задоволення або незадоволення, виходячи з результатів роботи людини. Міністерство оборони має чітке бачення першочергових задач, які перед новим очільником Командування Медичних сил ставляться", — підсумував представник оборонного відомства.

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Нагадаємо, 19 листопада президент України Володимир Зеленський змінив командувача Медичними силами ЗСУ. Ним став генерал-майор медичної служби Анатолій Казмірчук.