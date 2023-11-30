Найефективніший спосіб підірвати військову міць: ЗСУ полюють за радарами РФ, — ЗМІ

За словами представника аналітичного центру RAND Джеймса Блека, якщо вивести з ладу російські РЛС, це загрожує паралічем російського ланцюжка командування.

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Україна шукає російські радіолокаційні системи, які заважають бійцям ЗСУ просуватися непоміченими на лінії фронту. Про це пишуть автори Newsweek, відзначаючи цю тенденцію і в тилу противника.

Експерти, опитані журналістами, вважають таку стратегію цілком виправданою, оскільки у ЗС РФ перевага в чисельності особового складу.

Останніми місяцями неодноразово публікувалися повідомлення про успішні удари по російських радіолокаційних системах, зокрема батарейній системі "Зоопарк" вартістю 10 млн доларів.

У середині липня Велика Британія оцінювала, що лише невелика частина "зоопарків", які російські війська перемістили в Україну, все ще залишається у використанні.

Наприкінці серпня Міноборони України заявило про знищення унікальної РЛС "Предел-Е" у Херсонській області. 20 листопада повідомлялося, що уражено два російські радари в Курській області.

ЗСУ також, судячи з усього, захопили один російський радар. Зараз радіолокаційна система "Нева" використовується для відстеження переміщень у Чорному морі.

За словами Джеймса Блека, заступника директора дослідницької групи з оборони та безпеки аналітичного центру RAND, останнім часом з'явилася "значна кількість" повідомлень про удари України по російських радіолокаційних системах.

За його словами, Україна, схоже, зосереджує увагу саме на цих системах, залучає для цього сили спеціального призначення і HIMARS.

США також поставили Україні високошвидкісні протирадіолокаційні ракети AGM-88 HARM. Про це стало відомо в серпні минулого року.

За словами Івана Ступака, ексофіцера СБУ, для України "дуже важливо" знаходити російські радари, розкидані по окупованій території. Місія Києва з усунення радарів ЗС РФ продовжиться найближчими тижнями й місяцями, пояснив він в інтерв'ю журналістам.

Знищення радіолокаційного обладнання звучить не так голосно, як знищення артилерії та інших великих військових об'єктів.

"І в українських, і в російських джерелах полюванню на РЛС приділяється не надто багато уваги", — сказала Марина Мирон, науковий співробітник факультету військових досліджень Королівського коледжу Лондона.

У цьому є ясний сенс з точки зору України, яка протистоїть більшим силам, причому без переваги в повітрі.

У РФ було достатньо часу, щоб підготувати свою оборону, встановити мінні загородження, окопи, паркани та інше, в таких умовах українці шукають для себе будь-які переваги, пояснив Блек.

Оскільки необхідно приховати, на якій ділянці концентруються сили, "погіршивши російські сенсорні можливості" і замаскувавши будь-які натяки на те, що робиться на лінії фронту.

За словами спікера ЗСУ Олександра Штупуна, ЗС РФ, як правило, не розміщує одні тільки радари, вони часто пов'язані з контрбатарейними системами або ППО.

"Можливо, це найефективніший спосіб зменшити російський потенціал", — пояснив Блек.

"Якщо вдасться вивести їх із ладу, кремлівським командирам буде набагато складніше ухвалювати правильні та швидкі рішення, це може призвести до замішання і, можливо, паралічу в російському ланцюжку командування", — пояснив аналітик, додавши, що російські радарні установки не взаємозамінні.

Кожна установка С-400 коштує близько 200 млн доларів, сказав Сідхарт Каушал з лондонського аналітичного центру "Королівський інститут об'єднаних служб".

"Звичайно, ці системи можна замінити, але це не рядова втрата", — зазначив він.

Нагадаємо, що танки Abrams бояться бруду і полагодити їх у польових умовах неможливо.

Також повідомлялося, що ЗМІ розповіли, як живуть полонені ЗС РФ в Україні та про що шкодують.