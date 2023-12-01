"Змінити правила гри": в ЄС хочуть збільшити масштаби виробництва озброєнь, — Reuters

За словами журналістів, у ЄС витрати на оборону є національною справою. Однак повномасштабне вторгнення Росії в Україну висунуло на передній план дискусії про переваги спільних закупівель.

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У Європейському союзі знайшли спосіб поліпшити ситуацію з військово-промисловим комплексом. Так, країна, яка інвестує в оборонні проєкти, може отримати більше часу для скорочення держборгу. Про це заявила глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн, пише Reuters.

За її словами, зміна вийде за рамки того, що досі було погоджено між урядами Євросоюзу. Якщо таке правило буде запроваджено в боргове та фінансове законодавство ЄС, це може стати серйозною зміною в оборонній та промисловій політиці блоку.

"У Раді зараз існує широка підтримка розгляду збільшення видатків на оборону як важливого чинника під час оцінки того, чи має держава-член ЄС надмірний дефіцит", — сказала фон дер Ляєн.

Вона зазначила, що інвестиції мають здійснюватися на основі співробітництва європейських країн, і "це створить особливий стимул для транскордонних проєктів у Європі".

Журналісти зазначили, що в ЄС витрати на оборону є національною справою. Однак повномасштабне вторгнення Росії в Україну висунуло на передній план дискусії про переваги спільних закупівель і виробництва військової техніки.

Фон дер Ляєн заявила, що нова ініціатива може змінити "правила гри" у сфері оборони Європейського Союзу.

Нагадаємо, що політолог Микола Давидюк розповів, що Євросоюз міг би ще більше обмежити Росію, щоб вона була повністю економічно "замурована". Наприклад, каже експерт, данці з норвежцями могли б заблокувати рух танкерів із нафтою, і хоча від цього трохи зросла ціна на нафту, але від цього виграла б Норвегія.