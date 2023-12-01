Британці обрали нове озброєння для своїх патрульних P-8 Poseidon — торпеду Sting Ray

Це легка торпеда, яка призначена для ураження широкого спектра підводних цілей. Її боєголовка з кумулятивним зарядом при влучанні створює спрямований струмінь розплавленого металу, який пропалює корпус, знищуючи ціль.

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Міністерство оборони Великої Британії обрало торпеду Sting Ray британського виробництва в якості свого майбутнього торпедного потенціалу для морських патрульних літаках P-8 Poseidon. Поряд із цією торпедою літаки продовжать експлуатувати легку американську торпеду Mk54. Про це 30 листопада повідомила пресслужба королівських ВПС.

"Програма з інтеграції Sting Ray Mod 1 на Poseidon перебуває на стадії реалізації, і це дасть Великій Британії потужний і самостійний торпедний потенціал, що забезпечує гнучкість флоту Poseidon", — ідеться в повідомленні.

Зазначається, що легка протичовнова торпеда Sting Ray Mod 1, яка перебуває на озброєнні військово-морського флоту Великої Британії, розроблена для ураження швидких підводних човнів, що глибоко занурюються і діють в океанському середовищі, а також тихих підводних човнів у прибережних водах.

Вона здатна інтегруватися в системи надводних і повітряних платформ. Sting Ray оснащена складною акустичною системою самонаведення і високоточною навігаційною системою, і може виявляти, класифікувати й атакувати цілі автономно. При цьому торпеда має невелику вартість і не потребує "нав'язливого технічного обслуговування" протягом усього терміну служби.

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Фахівці BAE Systems, розробники Sting Ray, уточнили, що цю торпеду створено на базі попередньої версії торпеди Mod 0, вона отримала нові гідролокаційну систему, боєголовку, навігаційну систему, акумуляторну систему. У момент потрапляння в ціль бойова частина торпеди з кумулятивним зарядом створює спрямований струмінь розплавленого металу, який пропалює корпус, знищуючи ціль.

Нагадаємо, 20 листопада патрульний літак ВМС США P-8A Poseidon вилетів за межі злітно-посадкової смуги на базі морської піхоти на Гаваях. Повідомлялося, що літак здійснював тренувальний політ із розвідки та патрулювання і під час посадки впав у воду.