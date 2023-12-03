До 25 років в'язниці кожному: у Маріуполі окупанти засудили 11 військових ЗСУ за тиждень

Кожен українець отримав тривалі кримінальні терміни за вигаданими звинуваченнями. Радник міського голови стверджує, що чинна влада України та ЗМІ не приділяють належної уваги цьому воєнному злочину.

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Російські окупанти засудили до тривалих тюремних термінів 11 захисників Маріуполя тільки за минулий тиждень. Про це написав у Telegram радник міського голови Петро Андрющенко.

У середньому кожен українець отримав до 25 років ув'язнення. Усі звинувачення росіян були вигаданими і сфальсифікованими.

"Тепер згадайте, скільки ви [про це] читали? Звідки це чули? Можу відповісти. На центральному рівні як не крути, все одно виходить нуль. Я не знаю, чому немає уваги до цього воєнного злочину росіян ні від кого, окрім близьких, наших регіональних пабліків і ЗМІ", — вказав Андрющенко.

Радник мера звернув особливу увагу на відсутність відповідної офіційної реакції.

"Я не знаю, як правильно діяти у зворотному напрямку. Я тільки знаю, що все це неправильно і так не повинно бути", — підсумував він.

Нагадаємо, раніше Андрющенко розповідав про збільшення смертності серед місцевого населення в Маріуполі. У 2022 році щотижня в місті помирало 250-300 осіб, а зараз — від 300 до 400.

Маріуполь — одне з міст, яке найбільше постраждало від вторгнення та окупації ЗС РФ. Щоб повністю його відновити, знадобиться близько 20 років.