AUKUS розширюється: Китай незадоволений гонкою озброєнь і "гегемонією" США

Глави оборонних відомств США, Великої Британії та Австралії обговорили в Силіконовій долині можливість збільшення кількості підводних човнів в Індо-Тихоокеанському регіоні, які будуть оснащені ядерними технологіями.

Related video

У Китаї стурбовані розширенням співпраці США, Великої Британії та Австралії в рамках програми AUKUS. Ці країни мають намір розвивати програму, використовуючи підводні човни, протичовнові системи, безпілотники, штучний інтелект і космічне спостереження, для стримування китайської загрози. Про це 3 грудня повідомили оглядачі Global Times.

У матеріалі йдеться про те, що розширення альянсу AUKUS спровоковано "китайською загрозою" і може призвести до гонки озброєнь в Індо-Тихоокеанському регіоні. Водночас китайські експерти стверджують, що таким чином американці використовують цю загрозу як привід "для побудови гегемонії".

Як повідомили журналісти "Голос Америки", 1 грудня на зустрічі міністрів оборони США, Австралії та Великої Британії в Силіконовій долині глави відомств розв'язували питання глобальної безпеки в регіоні. Зокрема, йшлося про збільшення кількості підводних човнів, які будуть оснащені ядерними технологіями США.

На додаток до атомних підводних човнів, про які йшлося в первісній угоді AUKUS, нова угода передбачає проведення серії військових навчань з використанням підводних і надводних морських безпілотників і розширення можливостей трьох країн щодо обміну розвідданими.

Важливо

Не відставати від РФ і Китаю: у США немає інфраструктури для виробництва ядерної зброї

Також три країни створять нові радіолокаційні станції, щоб зміцнити свої можливості з виявлення та відстеження об'єктів у глибокому космосі.

Коментуючи ініціативу західних країн, військовий експерт Вей Дунсюй зазначив, що мета такого співробітництва — наростити військову міць і "створити військове угруповання за принципом гегемонії під приводом китайської загрози, щоб здійснювати провокаційні дії".

"Ці проєкти країн AUKUS можуть не тільки призвести до небезпечних перегонів озброєнь у регіоні, а й стати поганим прикладом для всього світу", — підсумували китайські експерти.

Раніше повідомлялося, що уряд Великої Британії уклав контракт із компанією BAE Systems на початок будівництва нових атомних субмарин за проєктом SSN-AUKUS. Виробництво підводних човнів має бути реалізовано до 2030 року, щоб у підсумку замінити наявний парк атомних субмарин.