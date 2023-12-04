В Україні працюють над новою модифікацію ракети "Нептун", – Міноборони

За словами заступника міноборони Івана Гаврилюка, роботи над створенням "довгого" Нептуна йдуть в кооперації з іншими міністерствами.

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Заступник міністра оборони генерал-лейтенант Іван Гаврилюк в інтервʼю для АрміяInform заявив, що оборонно-промисловий комплекс працює над розробкою далекобійної версії ракети "Нептун".

За словами Гаврилюка, верховний головнокомандувач ЗСУ Володимир Зеленський визначив низку завдань для оборонно-промислового комплексу з виробництва різного озброєння:

військової техніки;

ракет та боєприпасів;

локалізація виробництва західного озброєння.

До цього процесу залучили не тільки державні компанії, але й приватні, в тому числі ті, які виробляють товари подвійного призначення.

"Зараз ведеться робота щодо створення так званого довгого "Нептуна". Йдеться про нову модифікацію ракети для комплексу "Нептун". Також ведеться активна робота разом з міністерством стратегічних галузей промисловості стосовно зміцнення системи ППО", — повідомив Гаврилюк.

Варто додати, що Гаврилюк не зазначив, призначення ракети, бо перша версія була протикорабельною та призначалась для ударів по морських цілях. Ймовірно, зараз йде мова про наземну версію крилатої ракети. У квітні в The War Zone повідомляли з посиланням на представника українського ОПК, що в Україні працюють над далекобійнішою версією ракети "Нептун". Для цього вона має отримати нову систему наведення, більшу бойову частину та дальність до 400 км.

Нагадаємо, 23 вересня начальник ГУР Кирило Буданов повідомляв, що "Нептун" модернізують та розвивають, але проблема наразі полягає в кількості ракет.

30 серпня ЗМІ писали, що Україна модернізує ракети "Нептун", щоб він мав дальність 1000 кілометрів.