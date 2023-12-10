Медичні пільги для учасників бойових дій: що передбачено законом

За словами юристів, наразі є низка нормативно-правових актів, які регулюють питання надання пільг військовослужбовцям, що мають статус УБД.

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У зв’язку із повномасштабним вторгненням Російської Федерації в Україну, з’явилася велика кількість осіб, які є учасниками бойових дій. Наша держава намагається підтримувати та допомагати героям. Для учасників бойових дій (УБД) передбачено низку пільг, зокрема і медичних, повідомляється на вебсайті "Безоплатна юридична допомога".

Стаття 12 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту" передбачає, що учасникам бойових дій надається низка соціальних пільг.

Медичні пільги для УБД

Зокрема особа, яка має статус УБД, має право на:

безоплатне одержання ліків, імунобіологічних препаратів та виробів медичного призначення за рецептами лікарів;

першочергове безплатне зубопротезування (за винятком протезування з дорогоцінних металів);

безоплатне забезпечення санаторно-курортним лікуванням або одержання компенсації вартості самостійного санаторно-курортного лікування;

користування при виході на пенсію (незалежно від часу виходу на пенсію) чи зміні місця роботи поліклініками та госпіталями, до яких вони були прикріплені за попереднім місцем роботи;

щорічне медичне обстеження і диспансеризацію із залученням необхідних спеціалістів;

першочергове обслуговування в лікувально-профілактичних закладах, аптеках та першочергову госпіталізацію.

Нагадаємо, що 9 серпня прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що всі, хто залучений до захисту України під час війни мають отримати доплати. Йдеться про військовослужбовців, рятувальників і правоохоронців.