До 100 тисяч грн: у Кабміні затвердили розмір виплат для захисників України

Для учасників бойових дій, які безпосередньо захищають Україну, виплати становитимуть 100 тисяч гривень, а строковики та курсанти отримуватимуть щомісячні доплати в розмірі 6 тис. грн і 2,35 тис. грн відповідно.

Related video

Усі, хто залучений до захисту України від Росії, отримуватимуть доплати під час війни. Зокрема, це стосується військовослужбовців, рятувальників та правоохоронців. Подробиці повідомив керівник українського уряду Денис Шмигаль у Telegram.

На позачерговому засіданні Кабміну 9 серпня схвалили постанову. Вона внормовує питання, які стосуються справедливих щомісячних доплат для рятувальників, військовослужбовців та правоохоронців.

"На час дії воєнного стану розмір доплат становитиме 30 тис. грн щомісяця", – йдеться у дописі.

Для тих, хто здійснює оперативне управління військовими підрозділами та частинами на відстані, доплати можуть бути вищими та сягати 50 тисяч гривень. Для учасників бойових дій, які безпосередньо захищають Україну, виплати становитимуть 100 тисяч гривень.

Для строковиків і курсантів також вирішили встановити щомісячні доплати – 6 тис. грн і 2,35 тис. грн відповідно.

"Робимо все, аби кожен, хто захищає Україну від російських окупантів, відчував підтримку й допомогу держави", – зазначено у повідомні Шмигаля.

Дискусія щодо доплат військовим

На початку травня найвище військове командування України звернулося депутатів Верховної Ради з пропозицією відкласти розгляд законопроєкту № 8312 щодо повернення доплат військовим у 30 тисяч гривень. Ініціатива стосувалася повернення виплат та не враховувала особливостей проходження служби в різних регіонах і складності бойових завдань. Командування висловилося про те, що військових не можна розчаровувати черговим актом популізму.

У травні у Мінфіні заявили, що доплати 30 тисяч позбавляють солдатів мотивації воювати. Як розповів голова відомства Сергій Марченко, далеко не кожен в армії перебуває на передовій.

Нагадаємо, 30 травня окрім збільшених виплат, українські захисники отримали більше днів для відпочинку. Військовослужбовцям можуть надати щорічну основну відпустку тривалістю 30 днів.