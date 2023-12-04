Чому ЗС РФ рідше обстрілюють Україну "Калібрами": у ВМС назвали дві причини (відео)

Зі слів речника Дмитра Плетенчука, один з факторів — це підготовка "запасів". Російський ВПК вже не "тягне" потреби окупантів.

Related video

Речник Військово-морських сил ЗСУ Дмитро Плетенчук пояснив, чому російські сили стали рідше застосовувати ракети типу "Калібр". Про це відомо з ефіру "Суспільне" від 4 грудня.

Військовий пояснив, що на ситуацію вплинули одразу кілька факторів, і перший з них — перебазування ракетоносіїв до Новоросійська.

Представник ВМС розповів, що росіяни серйозно розглядають розміщення своїх кораблів в Абхазії — на окупованій території Грузії. Водночас самі ракети "залишилася у Севастополі".

Як пояснив Плетенчук, для спорядження ракетоносіїв їх потрібно повертати до Севастополя. Проте така операція — "дещо ризикована" для ворога.

"Головна їхня логістична проблема полягає в тому, що саме заряджання відбувається лише на основній базі Чорноморського флоту у Севастополі. В Новоросійську поки вони цей процес не налагодили", — підкреслив він.

Військовий додав, що російські сили працюють над цим, але наразі такої можливості ще немає.

Друга причина того, що обстріли "Калібрами" дещо зменшились, — це накопичення.

"Вірогідно, відбувається накопичення цих видів озброєння", — заявив Плетенчук.

Він пояснив, що попри заяви росіян їхній військово-промисловий комплекс недостатньо забезпечує окупантів озброєнням. Тобто тієї кількості ракет, яку ЗС РФ "звикли мати під рукою", у них зараз немає.

"Але він (ВПК, — ред.) працює, звісно", — зазначив речник ВМС.

Запис "Суспільне. Спротив" (коментар Плетенчука про "Калібри" — з 2:47:51)

Нагадаємо, речник Української добровольчої армії Південь Сергій Братчук пояснив, навіщо ЗС РФ запускають ударні дрони з Криму та Приморсько-Ахтарська.

Заступник міністра оборони України Іван Гаврилюк розповів, коли ЗСУ отримають "в рази більше" БПЛА.