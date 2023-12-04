Невтомний втікач: на Закарпатті виявили чоловіка, який вчетверте хотів виїхати з України

Прикордонники кажуть, що двічі чоловік намагався втекти з України через Одеську область. Тепер йому загрожує штраф або арешт на термін до 15 діб.

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На Закарпатті викрили ухилянта, який намагався втекти за кордон через річку Тису. Зокрема, це вже четверта невдала спроба чоловіка втекти з України. Про це повідомляють у пресслужбі Західного регіонального управління Держприкордонслужби.

Зазначається, що втікач проживає у Коломиї та має 29 років. Він вже намагався незаконно виїхати з України. Двічі його викривали в Одеській області та ще один раз він намагався перетнути кордон у Закарпатській області.

Четверту спробу чоловік вирішив зробити на Закарпатті – планував переплисти річку Тиса на надувному матраці. Зловмисник намагався скористатися своїм маленьким зростом, відтак вдів рожеву шапку та прикинувся дитиною.

Фото: Пресслужба Держприкордонслужби Фото: Пресслужба Держприкордонслужби Фото: Пресслужба Держприкордонслужби Фото: Пресслужба Держприкордонслужби

Прикордонники кажуть, що це найбільший плавучий засіб, на якому ухилянти намагалися втекти за кордон. Зокрема, лише протягом останніх вихідних було затримано 22 ухилянти, які намагалися незаконно виїхати з України.

Найбільше зловмисників виявили під час проб перетнути кордон з Угорщиною. Так, прикордонники відділів "Лужанка" та "Вилок" затримали 13 чоловіків.

За скоєне усі виявлені ухилянти понесуть адміністративну відповідальність. Їм загрожує штраф у розмірі від 3400 до 13600 гривень, або арешт до 15 діб.

Нагадаємо, наприкінці листопада прикордонники повідомляли, що затримали чергових ухилянтів за 200 метрів від кордону. Вони заплатили за допомогу у втечі від 5000 до 8000 доларів.

Також у листопаді на Закарпаття затримали жінку, яка за кошти допомогала чоловікам незаконно виїжджати за кордон поза пунктами пропуску. Допомагали їй двоє неповнолітніх осіб.