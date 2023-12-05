США пригрозили "адекватною відповіддю" після нападу іранських проксі на комерційні судна

У Пентагоні переконані, що за атаками хуситів стоїть Тегеран, тому це формулювання є прямою погрозою Ірану щодо заходів у відповідь з боку США.

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Американські військові пригрозили відповідними заходами у відповідь на напад на американські комерційні судна в Червоному морі, який здійснили підтримувані Іраном повстанці-хусити 3 грудня. Про це повідомляє Politico.

Центральне командування армії США заявило, що хоча бойовики й не націлилися на американський військовий корабель — есмінець класу Arleigh Burke USS Carney, — низка нападів на комерційні судна "являє собою пряму загрозу міжнародній торгівлі та безпеці на морі".

"Сполучені Штати розглянуть усі відповідні заходи у відповідь у повній координації зі своїми міжнародними союзниками та партнерами", — заявили в американському Міноборони.

У Пентагоні зазначили, що у військових є всі підстави вважати, що єменські бойовики були повністю забезпечені Іраном. Тому це формулювання, вважають оглядачі видання, пряма погроза Ірану, що США можуть вжити заходів у відповідь у зв'язку з нападами, які почастішали в регіоні за останні тижні. Зокрема, з 17 жовтня іранські проксі щонайменше 74 рази нападали на американські війська в Іраку та Сирії.

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Також автори матеріалу зазначили, що комерційне судноплавство все частіше зазнає нападів у Червоному морі відтоді, як 7 жовтня розгорівся конфлікт між Ізраїлем і терористичною організацією ХАМАС. За останні тижні USS Carney збив кілька крилатих ракет і безпілотників, запущених хуситами по комерційних суднах.

"Хоча представники Міністерства оборони не вважають, що американський корабель був метою будь-якої з атак, командир вважав деякі з них загрозою і діяв у порядку самооборони", — підсумували журналісти.

Нагадаємо, 19 листопада стало відомо, що єменські хусити з організації "Ансар Аллах" захопили судно Galaxy Leader у Червоному морі. Перед цим повстанці заявили, що будуть "атакувати всі типи кораблів, які несуть прапор сіоністського утворення".