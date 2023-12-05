РСЗВ "Торнадо" і САУ "Мальва": ЗС РФ посилює підрозділи морської піхоти

Завдяки змінам підрозділи морської піхоти росіян мають стати багатофункціональними та, насамперед, мобільними. При цьому акцент робиться на штурмові операції, тому ворожа морська піхота буде першою йти в бій.

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У нових сформованих дивізіях морської піхоти ЗС РФ з'являться десантно-штурмовий батальйон, а в кожному батальйоні — десантно-штурмова рота. Ці підрозділи будуть посилені артилерійськими системами. Зокрема йдеться про РСЗВ "Торнадо-Г" і самохідні артилерійські гармати (САУ) 2С43 "Мальва". Про це повідомили російські "Известия" з посиланням на джерело в Міноборони.

Російські пропагандисти стверджують, що структура нових формувань уже розроблена. Нові підрозділи так званих "чорних беретів" завдяки змінам мають стати багатофункціональними, але акцент буде зроблено на здійснення штурмових операцій.

Три батальйони морських піхотинців зведуть у полк, при цьому кількість полків у кожній дивізії відрізнятиметься залежно від місця її дислокації. Передбачається, що ці підрозділи повинні будуть першими вступати в бій з метою проломити оборону противника.

Таким чином у Міноборони РФ вирішили створити мобільні штурмові підрозділи, які будуть посилені власною батареєю артилерії. При цьому наголошується, що вибір колісної САУ "Мальва" не випадковий, оскільки гусеничні артсистеми обмежують мобільність підрозділів.

"Звісно, ці гармати мають діяти в єдиному вогневому контурі з'єднання, за підтримки розвідки та БПЛА, які шукатимуть для них цілі", — розповів з цієї нагоди російських військовий експерт Олексій Леонков.

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Нагадаємо, за даними британської розвідки, російська армія почала розгортання нової сформованої 104-ї гвардійської повітряно-десантної дивізії на території України. Повідомлялося, що до складу дивізії ВДВ, яка дислокується в Херсонській області, увійшли 337-й полк, додатковий маневрений полк і 52-а артилерійська бригада.