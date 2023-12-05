Китай демонструє баражувальний ракетний комплекс CM-501X: особливість новинки

Ракета може перебувати на полі бою протягом десятків хвилин, а потім раптово завдавати удару по важливих цілях, як-от командні цілі та бронетехніка противника.

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Китайські зброярі представили на виставці EDEX 2023 у Єгипті ударну ракетну систему CM-501X Loitering Attack Missile System. Фактично це баражувальний боєприпас, наділений функціями стеження та оцінки збитків. Про це 5 грудня повідомили оглядачі Army Recognition.

Зазначається, що комплекс CM-501X призначений для завдавання точних ударів по конкретних цілях у межах тактичної глибини армії противника. Він також використовується для розвідки, спостереження і контролю місцевості на малій дистанції та завдавання попередніх ударів по важливих цілях на початку бою. Після масованого вогневого удару він використовується для оцінки збитків і завдавання додаткових ударів по пропущених цілях, пишуть оглядачі.

Головна особливість ракети комплексу CM-501X полягає в тому, що вона може залишатися на полі бою протягом десятків хвилин після запуску для боротьби з чутливими до часу або віддаленими цілями та передавати інформацію про ціль назад на носій каналом зв'язку.

Технічні характеристики охоплюють ураження різних цілей, таких як командні машини й бронетехніка. При цьому CM-501X має такі характеристики:

радіус польоту апарата — у межах 70 км;

швидкість маневрування — від 0,3 до 0,4 маха (до 490 км/год);

максимальний час польоту — 50 хвилин;

довжина ракети — менш як 3,2 м;

стартова вага — близько 170 кг.

Навігаційна система поєднує в собі інерціальну і супутникову, також ракета оснащена модульними шукачами, такими як телевізійний, інфрачервоний і пасивний радар.

Силова установка являє собою турбореактивний двигун із твердопаливним ракетним прискорювачем. Маса боєголовки становить 20 кг, причому ракету можна поміщати на транспортні засоби.

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"Презентація CM-501X на EDEX 2023 підкреслює еволюцію технологій високоточного удару, розроблених Китаєм, і їхній потенційний вплив на майбутню тактику ведення бойових дій", — підкреслили експерти.

Нагадаємо, китайські ВПС показали знімки чотирьох винищувачів J-16 з великими ракетами класу "повітря-повітря" PL-17 великої дальності. На думку експертів, ракета здатна вражати цілі на дистанції до 300 км, при цьому її швидкість досягає 5 000 км/год.