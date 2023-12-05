Китай демонстрирует барражирующий ракетный комплекс CM-501X: особенность новинки

Ракета может находиться на поле боя в течение десятков минут, а затем внезапно наносить удары по важным целям, таким как командные цели и бронетехника противника.

Related video

Китайские оружейники представили на выставке EDEX 2023 в Египте ударную ракетной системой CM-501X Loitering Attack Missile System. Фактически это барражирующий боеприпас, наделенный функциями слежения и оценки ущерба. Об этом 5 декабря сообщили обозреватели Army Recognition.

Отмечается, что комплекс CM-501X предназначен для нанесения точных ударов по конкретным целям в пределах тактической глубины армии противника. Он также используется для разведки, наблюдения и контроля местности на малой дистанции и нанесения предварительных ударов по важным целям в начале боя. После массированного огневого удара он используется для оценки ущерба и нанесения дополнительных ударов по пропущенным целям, пишут обозреватели.

Главная особенность ракеты комплекса CM-501X заключается в том, что она может оставаться на поле боя в течение десятков минут после запуска для борьбы с чувствительными к времени или удаленными целями и передавать информацию о цели обратно на носитель по каналу связи.

Технические характеристики включают в себя поражение различных целей, таких как командные машины и бронетехника. При этом CM-501X обладает следующими характеристиками:

радиус полета аппарата — в пределах 70 км;

скорость маневрирования — от 0,3 до 0,4 махов (до 490 км/ч);

максимальное время полета — 50 минут;

длина ракеты — менее 3,2 м;

стартовый вес — около 170 кг.

Навигационная система сочетает в себе инерциальную и спутниковую, также ракета оснащена модульными искателями, такими как телевизионный, инфракрасный и пассивный радар.

Силовая установка представляет собой турбореактивный двигатель с твердотопливным ракетным ускорителем. Масса боеголовки составляет 20 кг, причем ракету можно помещать на транспортные средства.

Важно

Военная промышленность США не может идти в ногу с Китаем: в чем причина, — Пентагон

"Презентация CM-501X на EDEX 2023 подчеркивает эволюцию технологий высокоточного удара, разработанных Китаем, и их потенциальное влияние на будущую тактику ведения боевых действий", — подчеркнули эксперты.

Напомним, китайские ВВС показали снимки четырех истребителей J-16 с большими ракетами класса "воздух-воздух" PL-17 большой дальности. По мнению экспертов, ракета способна поражать цели на дистанции до 300 км, при этом ее скорость достигает 5 000 км/ч.