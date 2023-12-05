"Живий конвеєр": у NYT з'ясували, чому російські зеки їдуть гинути на війну в Україну

За словами журналістів, ув'язнені охоче погоджуються вирушити на війну з різних причин: патріотизм, бажання заробити або вибратися з в'язниці.

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Тисячі російських ув'язнених погодилися вирушити на війну в Україну у складі ПВК "Вагнер", підписавши контракт із Міноборони РФ. Про це пише видання The New York Times.

За словами журналістів, навіть після смерті глави "вагнерівців" Євгена Пригожина, Міністерство оборони Росії продовжує вербувати в'язнів. Їх найчастіше використовують на фронті як "гарматне м'ясо".

Повідомляється, що багато хто з цих ув'язнених походять із дуже бідних сімей або сільської місцевості. Їхнє вербування допомагає Кремлю зберігати видимість нормального життя в містах. Самі ув'язнені охоче погоджуються вирушити на війну з різних причин: патріотизм, бажання заробити або вибратися з в'язниці. Деякими рухає "жага дій" після довгих років ув'язнення.

"Вступ на військову службу дозволив ув'язненим забезпечити дохід сім'ям, які вони обтяжували впродовж багатьох років, а також відновити повагу в суспільстві", — ідеться в матеріалі.

Видання пише, що надзвичайно високий рівень обвинувальних вироків у Росії — 99,6%, а також тривалі строки тюремного ув'язнення і нелюдські умови у в'язницях створюють сильні стимули ризикувати смертю, щоб отримати свободу.

Російська активістка за права ув'язнених Яна Гельмель заявила, що Кремлю вигідно набирати ув'язнених із в'язниць для війни, оскільки цих людей "не існує в очах суспільства".

Євген, один із колишніх ув'язнених, який погодився поїхати на війну в Україну, розповів, що контракти з Міноборони РФ підписують люди, які сильно оступилися. Наприклад, наркоторговці або засуджені за вбивство в нетверезому стані.

Сам же Євген, як повідомили журналісти, був поранений і тепер не може користуватися рукою.

Видання пише, що ніхто з опитаних колишніх в'язнів не ставив під сумнів рішення Кремля про вторгнення в Україну. Вони також не замислювалися про звірства і руйнування, за які відповідальні окупанти.

Раніше повідомлялося, що на Куп'янському напрямку ЗСУ ліквідували новоприбулих росіян. До 20 жовтня 2023 року загиблі окупанти ще були в місцях позбавлення волі, а потім — підписали контракт зі ЗС РФ і вирушили на фронт.