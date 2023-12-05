Штурми ускладнює погода: з поля бою не повертається 70% бронетехніки ЗС РФ, — ЗСУ (відео)

Речник об'єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку Олександр Штупун розповів, що на Авдіївському напрямку в районі Степового тривають запеклі бої.Однак підрозділи окупантів, які намагаються підійти до місцевого коксохіму, або відступають, або знищуються.

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Через значні втрати бронетехніки російські окупанти штурмують позиції ЗСУ піхотою. Про це в ефірі телеканалу "Еспресо" повідомив речник об'єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку Олександр Штупун.

За інформацією спікера, кількість наземних атак з боку ворога не зменшується. Крім того, зросла активність російської авіації, зокрема, противник після деякої перерви поновив застосування штурмовиків СУ-25 і гвинтокрилів Ка-52.

Втрати ворога: деталі

Олександр Шпун зазначив, що за минулу добу вдалося ліквідувати 21 одиницю військової техніки противника.

"Ще 7 військовослужбовців РФ здалися в полон, а загальні втрати окупантів за минулу добу сягнули 428 осіб", — заявив речник.

Також Шпун додав, що на Авдіївському напрямку в районі Степового тривають запеклі бої. За його словами, російські окупанти "рвуться" за залізницю, але всі підрозділи ЗС РФ, які намагаються підійти до Авдіївського коксохіму, або відступають, або знищуються.

"Ворог атакує піхотою, тому що бойова робота його техніки ускладнена погодними умовами, а також значними втратами. Тобто якщо росіяни кидають вперед бронетехніку, то 70% не повертається з поля бою", — зауважив спікер.

Ситуація на Авдіївському напрямку

Нагадаємо, у звіті Генерального штабу Збройних сил України від 5 грудня повідомили, що на Авдіївському напрямку українські війська й надалі стримують ворога, який не полишає спроб оточити Авдіївку.

ЗСУ тримають оборону, завдаючи російським окупантам значних втрат. Сили оборони успішно відбили 18 атак противника в районах східніше Новобахмутівки, Авдіївки, Степового, Сєверного Донецької області.

Нагадаємо, 5 грудня військовий експерт Євген Дикий заявив, що Сили оборони в районі Авдіївки не зможуть довго протриматися, якщо не буде підкріплення. З його слів, команди відступати з Авдіївки наші військові ще не отримували. Він додав, для того, щоб переломити ситуацію в район Авдіївки потрібно перекинути значні резерви.