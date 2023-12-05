Штурмы осложняет погода: с поля боя не возвращается 70% бронетехники ВС РФ, — ВСУ (видео)

Представитель объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления Александр Штупун рассказал, что на Авдеевском направлении в районе Степного продолжаются ожесточенные бои, однако подразделения оккупантов, которые пытаются подойти к местному коксохиму, или отступают, или уничтожаются.

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Из-за значительных потерь бронетехники российские оккупанты штурмуют позиции ВСУ пехотой. Об этом в эфире телеканала "Эспрессо" сообщил представитель объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления Александр Штупун.

По информации спикера, количество наземных атак со стороны врага не уменьшается. Кроме того, возросла активность российской авиации, в частности, противник после некоторого перерыва возобновил применение штурмовиков СУ-25 и вертолетов Ка-52.

Потери врага: детали

Александр Шпун отметил, что за минувшие сутки удалось ликвидировать 21 единицу военной техники противника.

"Еще 7 военнослужащих РФ сдались в плен, а общие потери оккупантов за минувшие сутки достигли 428 человек", — заявил спикер.

Также Шпун добавил, что на Авдеевском направлении в районе Степного продолжаются ожесточенные бои. По его словам, российские оккупанты "рвутся" за железную дорогу, но все подразделения ВС РФ, которые пытаются подойти к Авдеевскому коксохиму, или отступают, или уничтожаются.

"Враг атакует пехотой, потому что боевая работа его техники затруднена погодными условиями, а также значительными потерями. То есть если россияне бросают вперед бронетехнику, то 70% не возвращается с поля боя", — отметил спикер.

Ситуация на Авдеевском направлении

Напомним, в отчете Генерального штаба Вооруженных сил Украины от 5 декабря сообщили, что на Авдеевском направлении украинские войска и в дальнейшем сдерживают врага, который не оставляет попыток окружить Авдеевку.

ВСУ держат оборону, нанося российским оккупантам значительные потери. Силы обороны успешно отбили 18 атак противника в районах восточнее Новобахмутовки, Авдеевки, Степного, Северного Донецкой области.

Напомним, 5 декабря военный эксперт Евгений Дикий заявил, что Силы обороны в районе Авдеевки не смогут долго продержаться, если не будет подкрепления. По его словам, команды отступать из Авдеевки наши военные еще не получали. Он добавил, для того, чтобы переломить ситуацию в район Авдеевки нужно перебросить значительные резервы.