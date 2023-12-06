Російська пропагандистська література може потрапити до світових бібліотек: як це допоможе РФ

Російська академія наук планує поширити пропагандистську літературу в бібліотеках світу в межах програм обміну. Ворогу це потрібно для подальшого висвітлення у кремлівських ресурсах, розповіли координатори підпілля.

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Російська Федерація планує наповнити наукові бібліотеки світу пропагандистською літературою. Про це повідомили в Центрі національного спротиву.

"Росіяни планують заполонити міжнародні наукові бібліотеки пропагандистською літературою", — йдеться у повідомленні.

Координатори підпілля розповіли, що Російська академія наук планує поширити пропагандистську літературу в бібліотеках світу в межах програм обміну для подальшого висвітлення у кремлівських ресурсах.

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У ЦНС наголосили, що в цій літературі "обґрунтують" історичну приналежність тимчасово окупованих територій України до Росії. Мета провокації — зімітувати науковцями підтримку військової агресії Москви.

"Центр національно спротиву закликає не піддаватись російській пропаганді, адже саме кремлівські апологети війни несуть відповідальність за смерть сотні тисяч українців", — заявили координатори підпілля.

Російська брехня націлена на дезорієнтацію своїх жертв в інформаційному середовищі для проведення подальших військових кампаній проти сусідніх держав, вважають в ЦНС.

Нагадаємо, 5 грудня у Центрі протидії дезінформації повідомили, що російські Telegram-канали поширюють фейки про те, що нібито президент України Володимир Зеленський збирається "тікати" до США навесні 2024 року. Росіяни прикріплюють фото нібито "сертифікату" на ім'я президента про надання американського громадянства.

1 грудня стало відомо, що протягом листопада було виявлено три мережі акаунтів, які брали участь у спецопераціях РФ та Китаю. У повідомленнях, які поширювалися в мережах, не було прямих звинувачень проти США, України та політиків західних країн.